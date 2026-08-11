유럽·북중미·아시아연맹 “인판티노 사퇴해야”…트럼프 “끔찍한 일 될 것” 두둔

세줄 요약 유럽·북중미·아시아연맹, 인판티노 사퇴 촉구

월드컵 민영화 추진과 상업권 매각 비판

트럼프, 인판티노 교체는 끔찍한 실수 주장

이미지 확대 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장(오른쪽)이 지난해 8월 미국 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 월드컵 트로피를 건네고 있다. AFP연합뉴스

이미지 확대 잔니 인판티노(왼쪽) FIFA 회장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 2026 북중미월드컵 결승전이 끝난 직후 시상식에 서여할 금메달을 바라보며 대화를 나누고 있다. 이스트 러더퍼드 AFP 연합뉴스

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유럽과 북중미, 아시아축구연맹(AFC)이 공동 성명을 통해 ‘월드컵의 민영화’를 추진한 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 사퇴를 촉구한 가운데 그의 사업적 측근인 도널드 트럼프 미국 대통령이 “끔찍한 일이 될 것”이라며 인판티노 구명에 나섰다.유럽축구연맹(UEFA)과 북중미카리브축구연맹(CONCACAF), AFC는 10일(현지시간) ‘축구 가족에게 보내는 공개서한’을 통해 “축구는 어떤 개인이나 기관의 소유가 아니다”라며 최근 월드컵 등 FIFA 주요 대회의 상업적 권리를 민간 투자자에게 넘기는 방안을 추진하려던 인판티노 회장의 행태를 비판했다.앞서 FIFA는 월드컵과 주요 대회 운영을 전담할 새 영리 법인 ‘FIFA 포워드 엔터프라이즈’(FFE)를 세우고, 이를 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생 조슈아 쿠슈너가 이끄는 벤처캐피털을 통해 지분 일부를 매각해 최대 42억 달러(약 6조원)를 조달하는 방안을 추진하려다 세계 축구계의 거센 반발에 철회했다.그간 이 사안에 대해 개별적인 비판 목소리를 냈던 세 연맹이 공동 행동에 나선 건 이번이 처음이다. 세 연맹은 “축구계의 리더십은 ‘재산’이 아니며, 권력을 잡거나 요구하는 것에 관한 것이 아니다. 리더십을 위임한 축구 가족에 대한 봉사의 의무”라면서 “기만을 통해 신뢰가 깨지고, 개인이 자신에게 권한을 맡긴 공동체 위에 군림할 때 그 의무는 저버려진 것”이라며 인판티노 회장의 사퇴를 촉구했다.FIFA의 211개 회원국 중 UEFA 소속 국가가 55개, AFC가 46개, CONCACAF가 35개가 포함됐다. 다만 아프리카축구연맹(CAF)과 남미축구연맹(CONMEBOL)은 여전히 인판티노를 지지하고 있는 것으로 전해졌다.이에 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 “인판티노 회장은 네 차례나 가장 성공적인 월드컵을 주재하는 등 환상적이다”라며 “FIFA가 어떤 이유로든 인판티노 회장을 교체하는 것을 고려한다면 끔찍한 실수가 될 것”이라고 반박했다. 이어 “인판티노 회장이 떠난다면 다시는 (월드컵이) 성공하거나 수익을 낼 수 없을 것”이라며 인판티노 회장을 두둔했다.인판티노 회장은 2026 북중미월드컵을 준비하는 과정에서 트럼프 대통령에게 초대 ‘FIFA 평화상’을 수여하는 등 트럼프 대통령과 긴밀한 관계를 유지해 왔다.박성국 기자