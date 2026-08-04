트럼프 “이란에 마지막 기회...4일까지 호르무즈 완전 개방 목표”

세줄 요약 이란과 협상 마지막 기회 압박

호르무즈 해협 4일까지 개방 논의

석유사 유가 인하 압박 병행

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상이 진행 중이라며 이번이 마지막 기회라고 합의를 압박했다.트럼프 대통령은 3일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만난 자리에서 “이란과 현재 대화 중이다. 이번이 그들(이란)이 좋은 문서(합의문)에 서명할 마지막 기회”라고 말했다. 앞서 트럼프 대통령은 이란에 대한 대대적인 공격 계획을 철회하면서 이날 오후 협상이 진행될 것이라고 예고한 바 있다.트럼프 대통령은 “참수 전에 그들(이란)에게 마지막 기회를 주고 싶다”며 “우리가 그간 대규모 공격을 많이 했지만 평범한 수준이었다. 그들이 정신 차리길 바란다”고 강조했다. 이란과의 협상이 결렬되면 지도부 제거를 포함한 고강도 공격에 나설 수 있다는 위협으로 풀이된다.트럼프 대통령은 아울러 이란과의 협상이 신속하게 진행될 것이라며 호르무즈 해협을 4일까지 완전히 개방하는 방안이 1단계로 논의되고 있다고 전했다. 이후엔 이란 비핵화가 협의될 것이라면서 이 부분은 시일이 좀 걸릴 것이라고 부연했다. 아울러 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 상선에 통행료를 부과하도록 놔두지 않겠다고 덧붙였다.그는 앞서 올린 트루스소셜 글에선 “그들(이란)은 공개적으로 자랑스럽게 (미국과) 아무런 협의도 하고 있지 않고 있으며 오직 오만만 상대하고 있다고 말한다”며 “이란 지도부는 믿기 어려울 정도로 이중적”이라고 비판하기도 했다.트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에 따른 국제 유가 급등으로 막대한 이익을 낸 석유 회사들을 향해 가격을 낮추라고 압박을 가하기도 했다. 유가와 관련한 취재진의 질문에 “(미국의 석유 회사들이) 공급 부족의 상황에서 돈을 너무 많이 벌고 있다. 마음에 들지 않는다”고 지적했다. 셰브런과 엑손모빌 등 글로벌 석유 기업을 거론하며 “어떤 회사는 전년도보다 12배 많은 이익을 냈다”고 저격하기도 했다.워싱턴 임주형 특파원