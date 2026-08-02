트럼프 “이란 공격 취소” 발표…‘신속한 합의’ 조건부 제시

세줄 요약 이란 공격 계획 취소 발표

호르무즈 해협 개방 조건 제시

핵 위협 종식·신속 합의 촉구

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 일부 중동 국가들의 요청을 받아들여 이란에 대한 군사 공격을 취소했다고 밝혔다. 다만 호르무즈 해협의 전면 개방과 이란의 핵 위협 종식을 포함한 합의가 신속하게 타결돼야 한다는 조건을 달았다.트럼프 대통령은 1일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 “미국은 이란 이슬람공화국을 상대로 행동에 나설 만반의 준비를 갖췄으며, 제2차 세계대전 이후 보지 못한 수준의 군사력과 위력을 동원할 준비가 돼 있었다”고 주장했다.다만 “이란과 다른 중동 국가들이 합의의 기본 틀이 마련됐다며 공격을 보류해 달라고 요청했다”며 “여기에는 호르무즈 해협의 즉각적이고 완전한 개방과 이란의 핵 위협 종식이 포함된다”고 설명했다.그러면서 “나는 이러한 요청을 바탕으로, 전 세계의 미래 이익과 성공적이고 번영하는 이란의 존속을 위해 신속한 합의 타결을 조건으로 공격을 취소하기로 했다”고 밝혔다. 이어 이스라엘도 이러한 결정에 동참했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 협상 당사자들을 향해서는 “즉시 협상에 착수해 반드시 합의를 성사시키라”고 촉구했다.권윤희 기자