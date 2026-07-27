젤렌스키 “러, 북한군 3만명 추가 파병 준비”

푸틴 北외무상에 지원 요청 가능성

북, 러에 탄도미사일 발사대도 제공

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시간) 러시아를 방문 중인 최선희 북한 외무상을 만나 우크라이나 전쟁에서 러시아군을 지원한 북한군에 거듭 감사를 표했다. 2026.7.20 크렘린궁 자료

세줄 요약 러시아, 북한군 3만명 추가 파병 준비 제기

보로네시 수용 준비와 미사일 배치 가능성 언급

북러 군사협력 심화와 아시아 안보 위협 경고

2026-07-27 14면

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볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 25일(현지시간) 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원하고 있는 북한의 추가 파병 가능성을 제기했다.젤렌스키 대통령은 이날 엑스에 올린 연설에서 “러시아는 북한으로부터 3만명 추가 파병을 원한다”며 “6월부터 러시아 보로네시 지역에 이들을 수용하기 위한 준비가 진행되고 있다”고 밝혔다. 보로네시는 러시아 남서부 지역으로 우크라이나와 국경을 맞대고 있다. 다만 젤렌스키는 추가 파병과 관련한 구체적인 근거를 제시하지는 않았다.이어 젤렌스키 대통령은 “북한이 추가 탄도미사일 발사대를 러시아에 배치하려고 준비하고 있다”고도 밝혔다. 그러면서 “이것은 우크라이나에만 위협이 되는 것이 아니다”라며 “러시아는 북한이 어떻게 전쟁을 수행하는지 배우고 무기를 개량하며 실전 경험을 쌓는 것을 돕고 있다. 이 모든 것이 북한 미사일의 사정거리에 있는 아시아 각국에 위협이 된다”고 덧붙였다.앞서 북한은 지난 2024년 6월 러시아와 군사 동맹에 준하는 ‘포괄적인 전략적 동반자’ 조약을 체결하고 병력 파병과 무기공급으로 우크라이나 전쟁에 참여하고 있다. 러시아 쿠르스크 등 격전지 등에 4차례에 걸쳐 최대 2만명의 북한 병력이 참전한 것으로 알려져, 3만명이 추가 파병되면 기존 규모를 훌쩍 뛰어넘게 된다.특히 젤렌스키 대통령의 이번 발언은 앞서 18일 최선희 북한 외무상이 러시아를 공식 방문한 뒤 나온 것이어서 주목된다. 푸틴 대통령은 최 외무상을 만나 북한의 군사적 지원에 거듭 감사를 표했는데, 이 자리에서 러시아가 북한 측에 전쟁 장기화에 따른 추가 파병을 요청했을 가능성이 제기된다.한편 러시아와 우크라이나는 이날 또다시 공습을 주고받아 양국에서 전날 밤부터 최소 20명의 사망자가 발생했다. 전날 낮에는 우크라이나 수도 키이우 인근에서 열린 무기 관련 전시회가 러시아의 미사일 공격을 받아 최소 10명이 숨지고 100여명이 다쳤다.조희선 기자