트럼프 “후티 홍해 봉쇄 시 미국이 개입...이란 ‘곡괭이산’ 타격할 것”

세줄 요약 후티 홍해 봉쇄 시 미국 개입 경고

이란 지하 핵시설 곡괭이산 타격 시사

북한 사례로 이란 핵 저지 강조

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 21일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 오벌 오피스에서 조셉 아운 레바논 대통령과 회담 중 발언하고 있다. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 예멘의 친이란 성향 후티 반군의 홍해 봉쇄가 현실화될 경우 미국이 개입하겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 21일(현지시간) 백악관에서 조셉 아운 레바논 대통령과 회담 도중 취재진으로부터 후티의 홍해 봉쇄 가능성에 대한 질문을 받자 “그런 일이 발생한다면 우리가 처리할 것”이라고 말했다. 실제로 홍해 봉쇄가 단행될 경우 미 군사력을 동원해 후티를 타격하겠다는 의미로 풀이된다. 후티는 사우디아라비아가 자신들의 통제하에 있는 예멘 사나 공항을 폭격하고 항만을 봉쇄한 데 대한 보복 차원이라며 해상 봉쇄를 선언한 상태다.트럼프 대통령은 또 이란의 지하 핵시설이 구축된 것으로 추정되는 이른바 ‘곡괭이산’을 조만간 타격할 것이라고 예고했다. 곡괭이산은 이란의 나탄즈 우라늄 농축 시설 인근에 있는 곳으로, 요새화된 지하 핵시설이 구축된 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 “그들이 핵과 관련해 조금이라도 생각하고 있는 장소가 있다면 어느 곳이든 우리는 매우 강력하게 타격할 것”이라고 했다. 아울러 “이란은 필사적으로 (미국을) 만나고 싶어 한다”며 “그들이 의미 있는 방식으로 만날 준비가 될 때까지 우리는 관심이 없다”고 덧붙였다.회담에 배석한 피트 헤그세스 국방부 장관은 북한의 사례를 거론하며 이란의 핵무기 개발을 저지해야 한다고 강조했다. 그는 “47년간 그들(이란)은 북한과 마찬가지로 재래식 군사력을 강화했다”며 “바로 그 방식으로 북한이 폭탄(핵폭탄)을 개발해냈다는 것을 기억하라”고 말했다.워싱턴 임주형 특파원