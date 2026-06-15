美 “제네바서” 이란 “대면 싫어” 기싸움… “MOU, 화상으로 전자서명”

美, 직접 만나 성과 부각 의도한 듯

일각 “정·부통령 일정 때문에 수용”

이란, 굴욕 우려 끝까지 만남 거부

이미지 확대 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. AP·AFP 연합뉴스

세줄 요약 미국·이란, 종전 MOU 체결 앞두고 장소·시점 기싸움

트럼프, 제네바 대면 추진…이란은 원격 서명 고수

결국 화상 회의·전자서명 방식으로 합의 정리

2026-06-15 3면

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미국과 이란은 타결이 막바지에 이른 종전 양해각서(MOU)에 대해 체결 장소와 시기를 두고 기싸움을 벌였다.앞서 11일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령은 백악관에서 기자들에게 MOU 서명이 이르면 주말쯤 이뤄질 수 있다며 JD 밴스 부통령이 유럽에서 직접 이란 측 대표와 만날 것이라고 밝혔다. 이와 관련 미 정치 매체 액시오스는 선발대가 이미 스위스 제네바로 떠났다고 보도하기도 했다. 제네바는 지난 2월 말 전쟁 전 핵 협상이 예정돼 있었던 장소다.하지만 이란은 MOU 체결이 임박한 점은 인정하면서도 원격 서명을 고집하며 맞섰다. 아울러 트럼프 대통령은 14일 체결이 이뤄질 것이라고 밝혔지만, 이란은 서명 시점을 두고도 신중한 모습을 보였다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 자국 취재진에게 “정확한 서명 시점을 기다려야 한다”면서 “향후 1~2일 이내에 제네바 등지로 향할 계획은 없다”고 말했다.이 같은 기싸움은 종전을 두고 미국과 이란이 서로 다른 그림을 원하고 있기 때문으로 풀이된다. 백악관으로서는 트럼프 대통령 생일인 14일에 이란과 직접 만나 합의하는 모습을 연출하고 싶었던 것으로 관측된다.반면 이란으로서는 트럼프 ‘생일 잔칫날’에 미국과 직접 대면하는 모습이 ‘굴욕’으로 비칠 수 있는 점을 우려한 것으로 풀이된다.이와 관련 액시오스는 MOU 체결이 화상 회의 및 전자서명 형식이 될 것이라고 13일 보도했다. 미국과의 대면을 원하지 않았던 이란 측 요구를 사실상 받아들인 것으로, 한 관계자는 CNN에 “자칫 시간이 지연돼 협상이 차질을 빚거나 합의가 파기될 가능성을 우려했다”고 설명했다.일각에선 미 정·부통령의 일정 때문에 이란 측 요구를 받아들였다는 분석도 나온다. 대통령이 해외에 있을 때 국정 2인자인 부통령은 국내에 남아 있어야 하는데, 트럼프 대통령의 주요 7개국(G7) 정상회의 프랑스 출장이 주말부터 예정돼 있어 밴스 부통령이 같은 시기 외국에 나가기는 어렵게 됐다는 분석이다.김신우 수습기자