이란-이스라엘 미사일 공방...일촉즉발 중동

세줄 요약 이란·이스라엘, 본토 미사일 공방 재개

이스라엘 공습 뒤 이란 보복, 즉각 맞대응

트럼프, 10일까지 합의 가능성 언급

이미지 확대 7일(현지시간) 레바논 남부 해안 도시 티르가 이스라엘의 공습을 받아 화염에 휩싸여 있다. AFP 연합뉴스

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이스라엘과 이란이 지난 4월 휴전 이후 2개월만에 서로의 본토에 직접 미사일 공격을 주고받는 등 중동 지역 군사적 긴장이 일촉즉발로 치닫고 있다. 북중미 월드컵 개막을 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령은 양측에 확전 자제를 촉구했지만 통하지 않고 있다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 7일(현지시간) “이스라엘의 라맛다비드 공군기지를 겨냥해 탄도미사일을 발사했다”고 밝혔다. 앞서 이스라엘이 레바논 수도 베이루트 외곽과 남부 지역에서 친이란 무장정파 헤즈볼라를 공격한 데 대한 보복을 가한 것이다. 이란이 이스라엘 본토를 공격한 건 지난 4월 8일 미국과의 휴전 이후 처음이다. 이란은 총 11발의 미사일 쏜 것으로 전해졌으며, 이스라엘은 모두 방공망으로 요격했다고 밝혔다.이스라엘도 이란의 공격을 받은 지 수 시간 만에 미사일을 발사하며 맞대응에 나섰다. 이란 국영TV는 수도 테헤란과 북서부 타브리즈, 중부 이스파한 등 3개 도시에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 보도했다. 이란 남서부 마흐샤르에 있는 석유화학공장도 피해를 입었다고 반관영 파르스통신은 전했다. 이스라엘군 대변인은 “이란 테러 정권은 중대한 실수를 저질렀다. 우리 영토를 직접 공격해 새로운 구도를 만들려 하고 있다”며 “이를 용납하지 않을 것”이라고 밝혔다.이스라엘은 특히 트럼프 대통령이 베냐민 네타냐후 총리에게 전화를 걸어 보복 자제를 요구한 것으로 알려졌음에도 이란 공격을 단행했다. 트럼프 대통령은 영국 파이낸셜타임스(FT)에서 네타냐후 총리를 겨냥해 “그는 선택의 여지가 없다. 내가 모든 결정을 내린다”고 압박했지만, 통제가 먹히지 않은 것으로 보인다.이스라엘은 예멘에서 발사된 미사일을 요격하기 위한 방공망도 가동됐다고 밝혀 이 지역 후티 반군도 군사작전을 전개한 것으로 관측된다. 지난 3월 이란의 편에서 참전한 후티는 미국과 이란의 휴전 협정 이후 공격을 멈춘 상태였다. 후티는 성명에서 “이스라엘의 레바논 공습에 대한 보복으로 이란이 이날 시행한 군사작전 및 미사일 공격을 지지한다”는 입장을 냈다.트럼프 대통령은 중동 상황을 진정시키기 위해 안간힘을 썼다. 그는 폭스뉴스와의 인터뷰에서 이란을 향해 “미사일을 쐈으니 이제 그만하고 (협상) 테이블로 돌아와 합의하라”고 촉구했다. 아울러 “이란과 10일까지 합의할 가능성이 높다”며 협상 의지를 재확인했다. 오는 11일 북중미 월드컵 개막 전에 협상을 마무리하고 싶다는 의중으로 보인다.워싱턴 임주형 특파원