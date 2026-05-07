올림픽서 ‘트월킹’ 춘 육상여신…도핑 논란되자 ‘속옷모델’ 되기로

세줄 요약 도핑 소재지 보고 규정 위반, 20개월 정지

세 차례 불시 검사 불응, 촬영 일정 이유

징계 직후 빅토리아 시크릿 오디션 도전

이미지 확대 2024 파리 올림픽 육상 여자 장대높이뛰기에서 동메달을 따낸 알리샤 뉴먼(캐나다). 로이터 연합뉴스

이미지 확대 알리샤 뉴먼이 ‘2026 빅토리아 시크릿 패션쇼’ 대면 오디션 초청 이메일을 공개했다. 알리샤뉴먼 인스타그램 캡처

이미지 확대 알리샤 뉴먼 인스타그램

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올림픽 장대높이뛰기 동메달리스트인 알리샤 뉴먼(31·캐나다)이 도핑 규정을 위반한 혐의로 선수 자격 정지 처분을 받자 속옷 모델로 변신을 꾀했다.7일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 최근 뉴먼은 속옷 브랜드 ‘빅토리아 시크릿’ 오디션에 도전한다.뉴먼은 최근 12개월 동안 세 차례나 도핑 테스트를 받지 않아 반도핑 소재지 보고 규정을 위반하면서 20개월 선수 자격 정지 징계를 받았다.았다. 선수들은 반도핑 규정에 따라 자신의 위치를 정기적으로 알리고, 검사관에게 1시간의 검사 시간을 보장해야 한다.하지만 뉴먼은 2025년 2월과 8월 등 총 세 차례 불시 검사에 응하지 않았다. 특히 마지막 방문 때는 “TV 게임 쇼를 촬영하러 당장 가야 한다”며 검사관을 돌려보내기도 했다. 이와 관련해 그는 AIU 측에 “개인적, 직업적으로 큰 변화를 겪어 감당하기 힘든 시기였다”고 해명했다.세계육상연맹 육상청렴기구(AIU)는 뉴먼이 사실상 선수 생활을 은퇴한다고 판단해 통상적인 24개월보다 징계 기간을 줄였다. 다만 뉴먼은 아직 공식적인 은퇴를 선언하지 않았다.징계 처분 직후 뉴먼은 육상 트랙 대신 속옷 모델에 도전했다. 그는 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 ‘2026 빅토리아 시크릿 패션쇼’ 대면 오디션 초청 이메일을 공개했다.뉴먼은 2024 파리 올림픽 육상 여자 장대높이뛰기에서 4ｍ 85㎝를 뛰어 동메달을 획득했다. 세 번째 올림픽 출전에서 첫 메달을 따낸 뉴먼은 메달이 확정되자 골반과 엉덩이를 앞뒤로 흔드는 트월킹 댄스를 춰 화제를 모았다.그는 선수 시절부터 나이키 등 글로벌 스포츠 브랜드 모델로 활동했으며, 성인 구독 플랫폼인 온리팬스에서도 엄청난 팔로워를 거느리며 막대한 수익을 올리고 있다.그는 2022년 온리팬스 활동 이유에 대해 “내가 좋든 싫든, 사람들은 내가 옷을 입어도 늘 나를 성적으로 소비한다”며 “내가 주도하고 통제할 수 있는 공간이 필요했다”고 밝혔다.올림픽 직후 파격적인 노출 사진으로 수익을 얻는 것을 두고 논란이 있었으나 국제올림픽위원회(IOC)는 “우려할 만한 일은 아니다”라고 밝혔다.김민지 기자