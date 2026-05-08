[천태만컷] 좋아하는 마음이 모인 자리

이미지 확대 좋아하는 마음이 모인 자리 같은 취향을 가진 사람들이 각자의 방식으로 쉬고 있습니다. 잔잔한 바람 아래, 텐트와 사람들 사이로 취향과 대화가 자연스럽게 어우러집니다. 누군가는 커피를 내리고, 누군가는 여유를 즐기고 있습니다. 함께라는 이유만으로도 충분히 좋은 순간입니다.

오장환 사진부장

2026-05-08 25면

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같은 취향을 가진 사람들이 각자의 방식으로 쉬고 있습니다. 잔잔한 바람 아래, 텐트와 사람들 사이로 취향과 대화가 자연스럽게 어우러집니다. 누군가는 커피를 내리고, 누군가는 여유를 즐기고 있습니다. 함께라는 이유만으로도 충분히 좋은 순간입니다.오장환 사진부장