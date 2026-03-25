[포토] 벚꽃 만개

1 / 9 이미지 확대 벚꽃이 24일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.의 타이달 베이슨을 따라 만개했다. 국립공원관리청에 따르면 벚꽃은 앞으로 며칠 안에 절정에 달할 것으로 예상된다. 게티 AFP 연합뉴스

이미지 확대 벚꽃이 24일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.의 타이달 베이슨을 따라 만개했다. 국립공원관리청에 따르면 벚꽃은 앞으로 며칠 안에 절정에 달할 것으로 예상된다. 게티 AFP 연합뉴스

이미지 확대 벚꽃이 24일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.의 타이달 베이슨을 따라 만개했다. 국립공원관리청에 따르면 벚꽃은 앞으로 며칠 안에 절정에 달할 것으로 예상된다. AP 연합뉴스

이미지 확대 만개한 벚꽃 사이를 한 보행자가 24일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 암 마인에서 마인 강변에서 걷고 있다. EPA 연합뉴스

이미지 확대 만개한 벚꽃을 구경하는 사람들이 24일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.의 타이달 베이슨을 따라 걷고 있다. 국립공원관리청에 따르면 벚꽃은 앞으로 며칠 안에 절정에 달할 것으로 예상된다. AP 연합뉴스

이미지 확대 만개에 가까운 벚꽃이 24일(현지시간) 워싱턴 D.C.의 타이달 베이슨에 있는 워싱턴 기념탑 앞에 보여지고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 벚꽃이 24일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.의 타이달 베이슨을 따라 만개했다. 국립공원관리청에 따르면 벚꽃은 앞으로 며칠 안에 절정에 달할 것으로 예상된다. 게티 AFP 연합뉴스

이미지 확대 만개한 벚꽃을 사진에 담는 사람들이 24일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.의 타이달 베이슨을 따라 걸으며 구경하고 있다. 국립공원관리청에 따르면 벚꽃은 앞으로 며칠 안에 절정에 달할 것으로 예상된다. 게티 AFP 연합뉴스

이미지 확대 만개한 벚꽃을 구경하는 사람들이 24일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.의 타이달 베이슨을 따라 걷고 있다. 국립공원관리청에 따르면 벚꽃은 앞으로 며칠 안에 절정에 달할 것으로 예상된다. AP 연합뉴스

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벚꽃이 24일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.의 타이달 베이슨을 따라 만개했다.국립공원관리청에 따르면 벚꽃은 앞으로 며칠 안에 절정에 달할 것으로 예상된다.온라인뉴스부