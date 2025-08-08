우크라 국민도 “지쳤다, 그만 끝내자”…결사항전 ‘시들’

결사항전 여론 73→24%

1년 내 교전중단에도 회의적

트럼프 취임후 美지지율 급감

이미지 확대 5일(현지시간) 우크라이나 동부 도네츠크 지역 전선에서 우크라이나군 제82공수여단 소속 군인이 러시아군의 공격에 맞서 곡사포를 발사하고 있다. 2025.8.5 도네츠크 로이터 연합뉴스

이미지 확대 7일(현지시간) 우크라이나 동부 도네츠크 지역의 마린카 마을 주거용 건물이 폐허로 변해 있다. 2025.8.7 도네츠크 로이터 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 2018년 7월 16일(현지시간) 핀란드 헬싱키 대통령궁에서 정상회담 후 공동 기자회견에 참석하기 전 악수하고 있다. AFP 연합뉴스 자료사진

이미지 확대 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 프리드리히 메르츠 독일 총리가 28일(현지시간) 독일 베를린 총리관저에서 공동 기자회견을 하고 있다. 2025.5.28 베를린 AFP 연합뉴스

러시아의 침공으로 시작된 전쟁이 4년차에 접어들면서, 우크라이나 국민의 결사항전 의지도 꺾이는 모양새다. 전쟁 장기화로 지친 여론은 협상을 통해 전쟁을 종식해야 한다는 쪽으로 기울었다.7일(현지시간) 여론조사기관 갤럽에 따르면 지난달 15세 이상 우크라이나 거주자 1000명을 대상으로 한 조사에서 응답자의 69%는 ‘가능한 한 빨리 전쟁 종식을 위한 협상을 추진해야 한다’라고 답했다.이런 여론은 전쟁 초기인 2022년과 이듬해인 2023년 각각 22%, 27%에 그쳤으나, 작년에 52%로 급증한 데 이어 올해는 10명 중 7명이 찬성하는 수준으로 올라섰다.반대로 2022년 73%에 달했던 ‘승리할 때까지 계속 싸워야 한다’는 여론은 2023년 63%로 떨어졌고, 작년 38%에 이어 올해 24%로 급감했다. 전쟁 장기화에 따른 피로감이 반영된 결과로 풀이된다.또한 응답자 대다수는 협상을 통한 종전을 희망하면서도, 기대대로 금방 교전이 끝날 것 같지는 않다고 답했다.향후 1년 안에 양국이 교전을 멈출 가능성에 대해 응답자의 25%는 ‘다소 또는 매우 있다’, 68%는 ‘그럴 가능성은 작다’고 답하는 등 단기간 내 교전이 끝날 것이라는 전망에는 회의적인 것으로 조사됐다.최대 군사 지원국인 미국에 대한 인식은 크게 나빠졌다. 2022년 66%, 2023년 53%, 2024년 37%였던 미국의 리더십 지지 여론은 올해 16%로 급락세를 이어갔다.도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 1월 취임한 이후 군사지원과 종전방안 등을 두고 양국 사이에 긴장이 고조된 것이 영향을 미친 것으로 분석된다.다만 미국이 우크라이나와 러시아의 평화 협상에서 중요한 역할을 해야 한다는 응답은 70%로, 미국의 개입을 지지하는 여론은 높았다.우크라이나가 나토(북대서양조약기구)와 유럽연합(EU) 가입을 희망하고 있는 가운데, 조기 가입 가능성에 대한 낙관론도 크게 줄었다.응답자의 32%만이 10년 이내 나토 가입을 기대했고, 33%는 가입이 절대 이뤄지지 않으리라고 예상했다. 2022년 조사에서는 64%가 10년 이내 가입을 기대한 것과 크게 차이가 난다.EU 가입에 대해서도 52%만이 10년 이내 가입을 기대했고, 18%는 가입이 불가할 것으로 내다봤다.권윤희 기자