[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체주 중심 검색상위 종목 집중

전력·원전·조선·건설주 동반 강세

수소주 급등, 바이오·플랫폼 약세

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 전력·조선·건설 관련 종목이 개장 초반 강세를 보이고 있다. 검색 비중 1위는 삼성전자(005930)로 19.25%를 차지했지만 주가는 전일 대비 500원 내린 26만9000원으로 0.19% 약보합을 나타냈다. 장중 시가는 26만9500원, 고가는 27만원, 저가는 26만8500원이다.반면 검색 2위 SK하이닉스(000660)는 181만원으로 전일 대비 1만7000원 올라 0.95% 상승 중이다. 시가 179만5000원에서 출발해 장중 181만8000원까지 오르며 견조한 흐름을 보였다. 반도체 장비주 한미반도체(042700)도 25만5000원으로 4.29% 상승했고, 삼성전기(009150)는 140만5000원으로 2.55% 올랐다. 삼성SDI(006400) 역시 53만8000원으로 1.51% 상승세다.전력·원전 및 인프라 관련 종목의 강세도 두드러진다. 두산에너빌리티(034020)는 9만2500원으로 3.35% 상승했고, 한전기술(052690)은 14만8600원으로 4.21% 올랐다. LS ELECTRIC(010120)도 20만7500원으로 3.49% 상승 중이며, 한국전력(015760)은 3만4250원으로 0.44% 강보합을 기록했다.조선·방산 및 건설주도 동반 오름세다. 한화오션(042660)은 9만400원으로 4.99% 상승했고, 삼성중공업(010140)은 2만1600원으로 1.41% 올랐다. 현대건설(000720)은 14만500원으로 6.93% 급등하며 상위권 종목 가운데 강한 탄력을 보였고, 대우건설(047040)도 2만750원으로 3.91% 상승했다. 현대차(005380)는 38만8500원으로 0.91% 올랐다.개별 종목 중에서는 수소 관련주의 변동성이 가장 컸다. 두산퓨얼셀(336260)은 5만2600원으로 6.80% 상승했고, 범한퓨얼셀(382900)은 2만2300원으로 23.96% 급등했다. 반면 바이오 대형주 알테오젠(196170)은 27만1500원으로 1.99% 하락했고, NAVER(035420)는 21만2500원으로 0.93% 내렸다. SK스퀘어(402340)도 112만4000원으로 0.62% 하락했다.개장 초반 검색상위 종목군은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체주 관심이 이어지는 가운데 전력설비, 조선, 건설, 수소 테마까지 순환매가 확산되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자