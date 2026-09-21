해수부, 제로베이스원과 ‘K-Seafood’ 캠페인…광어·굴·김·전복 매력 담은 영상 4편 공개

세줄 요약 제로베이스원 참여한 K-Seafood 글로벌 캠페인 전개

광어·굴·김·전복 소재 영상 4편 공개

한류 인지도 활용한 수산물 세계화 추진

이미지 확대 (사진=해양수산부 제공)

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전 세계적으로 한류 콘텐츠에 대한 관심이 높은 가운데, 해양수산부가 한국 수산물의 글로벌 인지도를 높이기 위한 ‘K-Seafood 글로벌 캠페인’을 전개한다.이번 캠페인에는 글로벌 K-POP 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 참여해 한국 수산물의 매력을 전 세계 소비자에게 전달한다.특히 K-Culture의 글로벌 인지도와 영향력을 K-Seafood의 자산으로 활용해 한국 수산물을 하나의 글로벌 브랜드로 알릴 계획이다. 캠페인 슬로건은 ‘Give it a Kick, Dive into K-Seafood’로, 누구나 쉽게 이해하고 기억할 수 있는 영어 메시지를 통해 K-Seafood의 글로벌 브랜드 이미지를 구축한다.한국을 대표하는 수산물인 광어·굴·김·전복을 소재로 한 영상 4편을 공개했다. 각 수산물의 특징을 최근 젊은 세대가 사용하는 감각적인 표현과 결합해 재미있게 풀어낸 점이 눈에 띈다.광어 편은 면과 면이 만나는 모서리를 뜻하는 ‘각’을 테마로 ‘넘버원 광어의 월드클래스 각’이라는 메시지를 담았다. 굴 편에서는 멋과 형태를 뜻하는 ‘폼’을 활용해 ‘가성비 끝판왕 굴의 폼 미친 클래스’로 표현했다.김 편은 진심과 진짜를 뜻하는 ‘찐’과 연결해 ‘최상의 바삭함에 세계인이 반한 찐템’이라는 메시지를 전달한다. 전복 편은 놀라움과 감탄을 표현하는 말이자 글자 형태가 ‘명’과 비슷해 재미있게 쓰이는 ‘띵작’의 ‘띵’을 테마로 ‘먹는 순간 띵, 씨푸드계의 띵작 전복’이라는 메시지를 내세웠다.해양수산부 관계자는 “한류 콘텐츠에 대한 전 세계적인 관심이 높아지고 있는 가운데, 이번 캠페인을 통해 한국 수산물, K-Seafood의 우수성과 매력을 전 세계에 알릴 수 있기를 기대한다”며, “앞으로도 다양한 글로벌 콘텐츠를 통해 K-Seafood의 인지도를 높이고 한국 수산물의 세계화를 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터