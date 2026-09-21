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롯데백화점, 5년 만에 희망퇴직…근속 20년 이상 대상

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김현이 기자
김현이 기자
수정 2026-09-21 11:32
입력 2026-09-21 11:32

기본급 40개월치·재취업 지원금 지급

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서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 전경. 롯데백화점 제공
서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 전경. 롯데백화점 제공


롯데백화점은 5년 만에 희망퇴직을 시행한다고 21일 밝혔다. 근속 20년 이상(GL2·옛 대리급 이하는 15년) 직원 가운데 신청자에 한해 진행된다. 2021년 창사 이래 첫 희망퇴직을 시행한 지 5년 만에 두 번째 희망퇴직이다.

희망퇴직자에게는 기준임금 40개월분과 재취업 지원금 2000만원(GL2 이하는 2500만원)을 추가 지급하며, 자녀 학자금은 자녀당 최대 1000만원까지 지원한다. 또한 3개월간의 리스타트 휴가(유급) 및 스텝업 재취업 교육 제공을 통해 직원들이 새로운 진로를 준비할 수 있도록 지원할 예정이다.

롯데백화점은 희망퇴직 관련 내용은 이날 사내 공지하고, 다음달 5일까지 약 2주간 희망퇴직 접수를 시행할 계획이다. 롯데백화점 관계자는 “급변하는 유통 환경 속에서 지속 가능한 성장을 위한 인력 기반을 마련하고자 희망퇴직을 시행한다”고 설명했다.
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신규 채용은 지속한다. 올해 상반기에는 영업·MD 및 마케팅 직무에서 신입사원 채용을 진행했으며, 하반기에도 영업 직무 신입 채용이 예정돼 있다.

김현이 기자
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