이미지스, SiMa.ai 공식 총판·VAR로 국내 피지컬 AI 시장 공략

세줄 요약 이미지스, SiMa.ai 총판·VAR 파트너 선정

MLSoC·모달릭스 등 국내 공급과 기술 지원

국방·교통 등 피지컬 AI 적용처 확대 논의

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이미지스가 피지컬 AI(Physical AI) 및 엣지 AI 반도체 전문기업 SiMa.ai와 손잡고 국내 시장 확대에 나선다.이미지스는 SiMa.ai의 MLSoC(머신러닝 시스템온칩)와 모달릭스(Modalix) SoM, PCIe 카드, 개발 키트 등 주요 제품을 국내 고객에게 공급하고 기술 지원까지 담당하는 총판 겸 VAR(부가가치재판매) 파트너로 사업을 펼치고 있다.지난 9월 18일에는 SiMa.ai 본사 관계자가 이미지스를 찾아 국내 고객 확대와 기술 지원, 피지컬 AI 솔루션의 적용 범위 확대를 놓고 협력 방향을 논의했다. 양사는 기존 파트너십을 토대로 국방과 교통 등 다양한 분야에서 신규 사업 기회를 발굴하기로 뜻을 모았다.이미지스는 반도체 개발·양산 경험과 국내 고객 대응 역량을 살려 SiMa.ai의 피지컬 AI 솔루션이 여러 산업에 적용될 수 있도록 고객 발굴과 사업 확대를 추진할 계획이다.이미지스 관계자는 “Physical AI 시장이 확대되는 가운데 SiMa.ai의 AI 반도체 기술과 이미지스의 반도체 사업 및 고객 지원 역량을 결합해 국내 고객에게 경쟁력 있는 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “제품 공급뿐 아니라 고객의 개발 단계부터 실제 제품 적용까지 지원할 수 있도록 SiMa.ai와의 협력을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한편 SiMa.ai는 저전력·고성능 AI 컴퓨팅을 기반으로 MLSoC와 모달릭스 제품군을 공급하며, 드론과 로보틱스, 자율주행, 산업 자동화, 스마트 비전 등 피지컬 AI·엣지 AI 분야를 위한 컴퓨팅 플랫폼을 지원하고 있다.양승현 리포터