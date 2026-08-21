8월 중순 수출 전년比 56%↑…반도체 198.8% 급증

8월 1∼20일 수출액 552억달러

반도체 수출이 260억달러 47.2%

이미지 확대 사진은 지난 6월 1일 부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

세줄 요약 8월 1~20일 수출 552억달러, 56% 증가

반도체 수출 198.8% 급증, 비중 47.2%

수입 19% 증가에도 무역수지 140억달러 흑자

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올해 8월 1~20일 수출이 반도체 수출 호조에 힘입어 지난해 같은 기간보다 50% 넘게 증가했다. 특히 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 47.2%로 절반에 육박하며 1~20일 기준 역대 최고치를 기록했다.21일 관세청에 따르면 지난 8월 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 552억달러로 1년 전보다 56.0% 증가했다. 8월 1∼20일 기준 역대 최대치다.조업일수를 고려한 일평균 수출액은 39억 4000만달러로 지난해 같은 기간 24억 4000만달러보다 61.5% 증가했다.품목별로 살펴보면 반도체 수출이 260억달러로 지난해 같은 기간보다 198.8% 급증했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중도 47.2%로 지난해 같은 기간보다 22.5% 포인트 상승했다.석유제품 수출은 56.4%, 컴퓨터 주변기기는 242.1% 증가했다. 반면 승용차 수출은 45.1% 감소했다.국가별 수출은 중국이 118.6%, 미국 59.4%, 베트남 67.4%, 홍콩 245.5% 등에서 증가했고 유럽연합(EU) 수출은 3.2% 감소했다. 중국·미국·베트남 등 상위 3개국이 전체 수출의 52.6%를 차지했다.수입액은 412억달러로 1년 전보다 19.0% 증가했다. 반도체가 59.4%, 원유 17.0%, 반도체 제조장비 89.3%, 기계류 10.2% 등에서 증가했고 가스는 17.1% 감소했다.에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 11.1% 증가했다. 국가별 수입은 중국이 27.9%, 미국 23.5%, 유럽연합 17.4%, 일본 34.1% 등에서 증가했고, 사우디아라비아가 22.2% 감소했다.수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 140억달러 흑자를 기록했다.세종 이준호 기자