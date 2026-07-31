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로봇 조종사의 비행시범

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수정 2026-07-31 00:11
입력 2026-07-31 00:11
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로봇 조종사의 비행시범
로봇 조종사의 비행시범 제9회 국방과학기술 대제전이 열린 30일 서울 서초구 aT센터에서 연구원이 자연어 처리 지식베이스 기반 인간형 로봇 조종사의 비행기 조종 시범을 보이고 있다.
연합뉴스


제9회 국방과학기술 대제전이 열린 30일 서울 서초구 aT센터에서 연구원이 자연어 처리 지식베이스 기반 인간형 로봇 조종사의 비행기 조종 시범을 보이고 있다.

연합뉴스
2026-07-31 B4면
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