경제 로봇 조종사의 비행시범 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/31/20260731032004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-31 00:11 입력 2026-07-31 00:11 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 로봇 조종사의 비행시범 제9회 국방과학기술 대제전이 열린 30일 서울 서초구 aT센터에서 연구원이 자연어 처리 지식베이스 기반 인간형 로봇 조종사의 비행기 조종 시범을 보이고 있다.연합뉴스 제9회 국방과학기술 대제전이 열린 30일 서울 서초구 aT센터에서 연구원이 자연어 처리 지식베이스 기반 인간형 로봇 조종사의 비행기 조종 시범을 보이고 있다. 연합뉴스 2026-07-31 B4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지