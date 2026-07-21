GNM자연의품격, ‘올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균’ TV CF 공개

세줄 요약 조정석과 함께한 신규 TV CF 공개

멀티비타민+에 유산균 더한 신제품 출시

하루 한 판 24종 성분 구성 강조

이미지 확대 사진 : GNM자연의품격 제공

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(주)지엔엠라이프의 헬스케어 전문 브랜드 ‘GNM자연의품격’이 전속 모델인 배우 조정석과 함께한 ‘올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균’의 신규 TV CF를 공개했다고 밝혔다.이번에 CF로 새롭게 선보인 ‘올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균’은 기존 누적 판매량 2000만 판을 기록한 ‘올인원 뉴트리션 멀티비타민+’ 라인업에 유산균을 더한 신제품이다. 하루 한 판 형태로 기초 영양과 장, 간, 눈, 혈행 건강 관리를 위한 24종 성분을 한 번에 구성한 점이 특징이다.GNM자연의품격 측은 소비자의 건강 관리 편의성을 높이기 위해 원료 조합과 배합 비율을 다각도로 검토해 제품을 개발했다고 설명했다. 브랜드 측은 다양한 니즈를 반영해 100여 종 이상의 제품 라인업을 운영 중이며, 온라인과 오프라인 유통 채널을 확대하면서 전 품목 합산 누적 280만 건 이상의 구매 후기를 기록하고 있다.앞서 출시된 ‘올인원 뉴트리션 멀티비타민+’가 시장에서 긍정적인 반응을 얻은 데 이어, 회사는 대중적 인지도가 높은 배우 조정석과의 신규 광고 캠페인을 통해 브랜드 알리기에 나설 계획이다.GNM자연의품격 관계자는 “이번 신규 TV CF는 단순히 제품을 알리는 것을 넘어, 대한민국 멀티팩 선두 주자로서의 브랜드 자부심을 담았다”며, “앞으로도 고품질 건강 솔루션을 통해 고객 만족을 높이고, 명실상부한 헬스케어 브랜드로서 건강의 진정한 대중화 실현을 위해 노력할 것”이라고 전했다.양승현 리포터