사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 버린 자리에 남은 두 글자 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/09/08/20260908025003 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2026-09-08 00:09 입력 2026-09-08 00:09 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 버린 자리에 남은 두 글자 버려진 매트에 ‘양심’이라고 적힌 종이 한 장이 붙어 있습니다. 폐기물 스티커를 붙여 정해진 방법대로 버려야 하지만, 누군가는 그 절차를 외면한 채 매트를 내놓은 것입니다. 말없이 버려진 매트에 적힌 두 글자가 오히려 더 큰 울림을 주고 있습니다. 씁쓸합니다.오장환 사진부장 버려진 매트에 ‘양심’이라고 적힌 종이 한 장이 붙어 있습니다. 폐기물 스티커를 붙여 정해진 방법대로 버려야 하지만, 누군가는 그 절차를 외면한 채 매트를 내놓은 것입니다. 말없이 버려진 매트에 적힌 두 글자가 오히려 더 큰 울림을 주고 있습니다. 씁쓸합니다.오장환 사진부장 2026-09-08 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지