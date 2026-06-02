빌라모자이크, 제주 지역 진출… 6~7월 신규 별장 6채 순차 오픈

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세줄 요약 제주 진출 확정, 6~7월 별장 6채 순차 오픈

회원 선호도 반영, 성수기 수요 대응 계획

공항 픽업·렌터카·라운지로 체류 경험 강화

이미지 확대 ▲ 빌라모자이크 참고이미지

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별장 멤버십 브랜드 빌라모자이크가 제주 지역 진출을 확정하고 숙박 시설 확대에 나선다고 밝혔다. 이번 신규 별장 라인업은 제주 고유의 자연환경과 독립형 독채 구조를 결합한 형태로 운영된다.빌라모자이크는 2026년 6월과 7월에 걸쳐 제주 지역에 신규 별장 6채를 순차적으로 오픈할 예정이다. 6월 중 3채를 먼저 선보인 뒤, 7월에 추가로 3채를 오픈해 여름 성수기 수요에 대응한다는 방침이다. 아울러 연말까지 제주 권역 내 신규 별장을 지속적으로 추가 확보해 나갈 계획이다.이번 제주 진출은 회원 대상 설문조사 결과를 반영한 결정이다. 회사 측에 따르면 신규 별장 오픈 희망 지역 조사에서 제주가 가장 높은 선호도를 기록한 것으로 나타났다.빌라모자이크는 제주 지역 별장에 이동 및 접객 연계 서비스를 도입한다. 공항 의전 픽업 서비스, 렌터카 지원, 전용 웰컴 라운지 운영 등을 결합해 이용객의 이동 시점부터 투숙까지 전 과정에 걸친 호스피탈리티 서비스를 구축한다는 구상이다.제주 라인업 중 대표 시설로 분류되는 별장 ‘사방산’은 산방산 인근에 위치해 뛰어난 조망을 확보했다. 세부 시설로는 야외 수영장과 건식 사우나, 파이어핏(Fire Pit) 등을 갖춰 공간의 가치를 높이도록 설계됐다.빌라모자이크 측은 단순한 숙박 공간 제공을 넘어, 지역적 특성을 반영한 프라이빗 라이프스타일 체류 경험 구현에 운영의 중점을 두고 있다고 설명했다.정원철 빌라모자이크 공동대표는 “제주 진출은 단순한 지역 확장이 아니라, 빌라모자이크가 추구하는 공간과 서비스의 가치를 새로운 환경에서 구현해 나가는 과정”이라며 “고객들의 의견을 적극 반영해 차별화된 공간과 서비스를 지속적으로 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.한편 빌라모자이크는 현재 서울, 홍천, 양양, 가평, 용인 등에서 프라이빗 독채 별장을 운영하고 있으며, 향후 부산 등 주요 지역으로 서비스 영역을 확대해 지역별 특색을 살린 하이엔드 숙박 포트폴리오를 구축해 나갈 계획이다.양승현 리포터