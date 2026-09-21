대한골프협회, 21일부터 대한체육회장배 생활체육 전국 골프대회 참가 신청 접수

세줄 요약
- 대한체육회장배 생활체육 전국 골프대회 신청 접수 시작
- 11월 음성 코스카CC 개최, 남녀 스트로크·핸디캡 분류
- 스트로크 부 입상자, 월드마스터즈게임 파견 자격 부여
대한골프협회(KGA)는 대한체육회장배 생활체육 전국 골프대회 참가 신청을 받기 시작한다고 21일 밝혔다.
2회째를 맞는 대한체육회장배 생활체육 전국 골프대회는 11월 2일부터 3일까지 이틀 동안 충북 음성군 코스카CC에서 열린다.
이 대회는 남녀 스트로크 부와 핸디캡 부로 나뉜다. 핸디캡부는 A그룹(핸디캡 12.0 미만)과 B그룹(핸디캡 12.0 이상)으로 구분된다.
남녀 각 1~3위 등 총 6명, 핸디캡 그룹별 각 1~3위 등 총 12명에게 시상한다.
스트로크 남녀 각 1~3위 등 총 6명에게는 내년 5월 일본 도쿠시마 컨트리클럽 등 간사이 지역 7개 골프장에서 열리는 국제 생활체육 축제인 ‘월드마스터즈게임’ 골프 부문 파견 자격을 준다.
대한골프협회는 참가비(1인 4만4000엔)를 지원한다. 다만 항공과 숙박비 등 경비는 지원하지 않는다.
권훈 기자
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