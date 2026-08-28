충암고, 황금사자기 이어 봉황대기까지 휩쓸며 전국대회 2관왕...마산용마고, 창단 첫 전국대회 우승 문턱서 또다시 분루

세줄 요약 충암고, 봉황대기 결승서 마산용마고 11-6 제압

황금사자기 이어 전국대회 2관왕 달성

오유찬 MVP, 신지호 홈런왕 동시 수상

이미지 확대 충암고가 28일 서울 목동야구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국야구대회 결승에서 마산용마고를 11-6으로 제압했다. 연합뉴스

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충암고등학교가 황금사자기에 이어 봉황대기까지 휩쓸며 전국대회 2관왕에 올랐다.충암고는 28일 서울 목동야구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국야구대회 결승에서 마산용마고를 11-6으로 꺾고 대회 정상을 차지했다.충암고는 에이스 김지율이 의무 휴식으로 등판하지 못한 가운데서도 화끈한 타격을 앞세워 방망이를 앞세워 마산용마고를 완파했다. 충암은 1회초 2점을 먼저 내줬으나 1회말 볼넷 4개와 안타 2개를 묶어 순식간에 4점을 쓸어담으며 주도권을 가져왔다.5-4로 쫓기던 4회말에는 신지호가 오른쪽 담장을 넘기는 솔로홈런을 터뜨렸고 5회말에는 볼넷 4개를 남발한 상대 마운드의 난조를 틈타 4점을 추가하며 승리에 쐐기를 박았다.볼넷만 17개를 내준 마산용마고는 창단 첫 전국대회 우승 문턱에서 또다시 분루를 삼켰다.총 12타점을 수확한 충암고 유격수 오유찬은 대회 최우수선수(MVP)를 차지했고 홈런 3개를 쏘아올린 신지호는 대회 홈런왕에 올랐다.박현진 기자