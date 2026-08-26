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개발도상국에 아이스하키 노하우 전수…‘하키투게더’ 성료

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류재민 기자
류재민 기자
수정 2026-08-26 20:13
입력 2026-08-26 20:13
세줄 요약
  • 개도국 지도자 역량 강화 캠프 성료
  • 17개국 31명 참가, 서울·강릉·평창 교육
  • 헝가리 U-16 합동훈련도 함께 마무리
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하키투게더 단체사진. 대한아이스하키협회 제공.
하키투게더 단체사진. 대한아이스하키협회 제공.


대한아이스하키협회는 개발도상국 지도자 역량 강화를 위한 ‘2026 하키투게더 캠프’를 마쳤다고 26일 밝혔다.

대한체육회 공적개발원조(ODA) 사업의 일환으로 열린 이번 캠프에는 한국을 비롯해 케냐, 아르헨티나, 멕시코 등 전 세계 17개국에서 지도자 31명이 참가했다.

참가자들은 지난 7일부터 13일까지 서울에서 이론 교육을 이수한 뒤 강릉하키센터와 평창 알펜시아로 이동해 북미아이스하키리그(NHL) 및 핀란드 출신 전문 강사진의 지도 아래 실전 훈련과 수료식을 소화했다.

아울러 협회는 스포츠 교류 협정 이행체계 구축 사업의 일환으로 추진한 한국·헝가리 남자 16세 이하(U-16) 국가대표팀 합동훈련도 마무리했다. 지난 15~21일 서울 태릉실내빙상장에서 진행된 이번 훈련에는 헝가리 U-16 대표팀 선수단 30명이 방한해 한국 대표팀과 전술 훈련 및 평가전을 치르며 유럽 선진 하키 시스템을 공유했다.

협회는 “개도국 대상 스포츠 ODA 가치를 실현하는 한편, 유럽 강국과의 실질적인 교류를 통해 유망주들의 국제 경쟁력을 높이는 계기가 됐다”고 전했다.

류재민 기자
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