[포토] ‘훈련 매진’ 아시안게임 한달 앞으로

1 / 5 이미지 확대 근대5종 남자 국가대표 선수들이 13일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 근대5종 아시안게임 미디어데이에서 레이저런 훈련을 하고 있다. 2026.8.13

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이미지 확대 근대5종 남자 국가대표 전웅태(왼쪽)과 서창완(오른쪽)이 13일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 근대5종 아시안게임 미디어데이에서 레이저런 훈련을 하고 있다. 2026.8.13

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이미지 확대 근대5종 남자 국가대표 전웅태(가운데)과 서창완(오른쪽)이 13일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 근대5종 아시안게임 미디어데이에서 레이저런 훈련을 하고 있다. 2026.8.13

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이미지 확대 근대5종 여자 국가대표 선수들이 13일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 근대5종 아시안게임 미디어데이에서 레이저런 훈련을 하고 있다. 2026.8.13

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이미지 확대 근대5종 여자 국가대표 장하은(왼쪽)과 신수민이 13일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 근대5종 아시안게임 미디어데이에서 레이저런 훈련을 하고 있다. 2026.8.13

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근대5종 남자 국가대표 선수들이 13일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 근대5종 아시안게임 미디어데이에서 레이저런 훈련을 하고 있다.온라인뉴스부