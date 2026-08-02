왼쪽엔 김민석, 오른쪽엔 김대한...지금 두산 외야는 ‘양김시대’

세줄 요약 김민석, 홈런성 타구 낚아챈 환상 수비

김대한, 1타점 2루타로 공격 물꼬

두산 외야, ‘양김시대’ 활력 증명

이미지 확대 두산 김민석이 1일 LG와의 잠실 라이벌전 9회초 오지환의 홈런성 타구를 잡아내고 있다. 두산 베어스 제공

이미지 확대 두산 김대한이 1일 LG와의 잠실 라이벌전에서 시원한 2루타를 터뜨리고 있다. 두산 베어스 제공

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김민석과 김대한이 두산 베어스의 외야를 쌍끌이하며 팀의 활력소 구실을 톡톡히 하고 있다. 이들을 바라보는 김원형 두산 감독의 얼굴에도 미소가 끊이지 않는다.김민석은 1일 LG 트윈스와의 잠실 라이벌전에서 2-2로 팽팽했던 9회 오지환의 홈런성 타구를 낚아채는 환상적인 수비를 했다. 담장을 살짝 넘어가는 공을 향해 정확한 타이밍에 펄쩍 뛰어올라 글러브를 갖다댔는데 거짓말처럼 공이 쏙 빨려들어갔다.이튿날 김 감독은 “정말 깜짝 놀랐다. 전문 외야수라도 놓칠 수 있는 공이었다. 앞으로 그런 모습이 많이 나왔으면 좋겠지만 어쩌면 다시는 못 볼 수비를 보여줬다”고 평가했다.그러나 김 감독은 냉정했다. 팀을 패배에서 건져낸 호수비를 펼쳤는데도 김민석을 11회초에 이유찬으로 교체했다. 김 감독은 “다음 타석이 돌아오지 않을테니 수비 강화를 위해 이유찬을 넣었다. 아무래도 이유찬이 어깨가 더 좋아 주자를 묶어놓기 좋다”고 교체 배경을 설명했다. 이어 “김민석의 송구도 점점 좋아지고 있다. 어깨가 약하다고 해서 송구 훈련을 소홀히 하면 퇴보할 수밖에 없다. 그래서 훈련 때부터 강한 송구를 하라고 조언했는데 그걸 잘 받아들이고 있다”며 기특해했다.최근 물오른 타격감을 과시하고 있는 김대한에 대한 칭찬도 이어졌다. 김대한은 1일 LG전에서도 시원한 중견수 방면 1타점 2루타로 꽉 막혀 있던 팀의 공격 물꼬를 텄다. 김 감독은 “2군에서 계속 들리는 얘기가 예전과 달리 훈련에 열심이라는 것이었다. 남들보다 일찍 나오고 실내에서 배팅훈련도 꾸준히 한다고 하더라. 타격 메커니즘도 수정했고 무엇보다 마음가짐이 달라지고 있다고 봤다. 그런 부분이 결실을 맺고 있지 않나 싶다. 창원 경기부터 공을 때리는 타이밍이 괜찮았다. 들뜨지 않고 진지하게 야구하는 모습을 잘 유지했으면 좋겠다”고 말했다.‘양김’의 활약은 2일에도 이어졌다. 김대한은 선두타자로 출격해 1회 첫 타석부터 중견수 왼쪽 방면 안타를 뽑았다. 이어진 2사 1, 2루서 타석에 들어선 김민석이 우익수 오른쪽에 떨어지는 2루타로 김민석을 홈으로 불러들였다. 2회 2사 2루에서는 김대한이 1타점 우전 적시타를 터뜨렸다.박현진 기자