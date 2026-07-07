4개만 더...‘타격기계’ 김현수 17시즌 연속 100안타 고지 밟는다

세줄 요약 김현수, 17시즌 연속 100안타 눈앞

4안타만 추가하면 프로야구 최초 기록

꾸준함 앞세워 통산 안타 3위 유지

이미지 확대 kt 김현수가 지난 5일 롯데와의 홈경기 8회말 결승 투런홈런을 터뜨린 뒤 환호하고 있다. kt 위즈 제공

이미지 확대 KBO 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

kt 위즈 김현수가 프로야구 사상 최초로 17시즌 연속 100안타 돌파를 눈 앞에 두고 있다. 4개의 안타만 더 추가하면 전인미답의 고지를 밟으며 기분 좋게 전반기를 마무리한다.김현수는 양준혁, 박한이(이상 전 삼성)와 함께 16시즌 연속 100안타 기록을 보유하고 있는데 올시즌(6일 기준)에도 80경기에 출전해 326타석 96안타 타율 0.294로 타선을 이끌고 있다.김현수의 최대 장점은 뭐니뭐니 해도 ‘꾸준함’이다. 그보다 정교한 타자가 없지는 않았지만 그만큼 꾸준하게 활약을 이어간 선수는 없었다. 그렇게 꼬박꼬박 쌓아올린 기록이 바로 17시즌 연속 세자릿수 안타다.김현수는 2007년 4월8일 대구구장에서 열린 삼성전에서 데뷔 첫 안타를 신고했다. 그 해 99경기에서 87개의 안타를 때린 그는 이듬해부터 무더기 안타를 생산하며 ‘타격기계’라는 별명을 얻었다. 2008년 168안타, 2009년 172안타로 2년 연속 최다안타 타이틀도 챙겼다.미국 프로야구에 진출했던 2년(2016~2017년)을 제외하면 매 시즌 세 자릿수 안타를 터뜨렸다. 복귀 시즌이었던 2018년에는 164개의 안타를 터뜨리며 타격왕(0.362)에 올랐고 2020년에는 181안타로 커리어하이를 찍었다. 2015년과 2018~2020년에 걸쳐 4시즌 연속 150안타 이상을 달성하기도 하는 등 독보적인 안타 생산력을 자랑했다.워낙 기복이 없다보니 통산 안타 부문에서도 통산 2628안타로 3위를 달리고 있다. 지난해 손아섭(두산 베어스, 2651안타), 최형우(삼성 라이온즈, 2676안타), 박용택(전 LG)에 이어 역대 4번째 통산 2500안타를 달성했는데 그 사이에 박용택을 넘어섰다. 이 부문 2위 손아섭의 안타 생산 속도가 더뎌졌다는 점을 고려하면 올시즌 내에 손아섭까지도 추월할 수 있다.박현진 기자