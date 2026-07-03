다 잡은 승리 놓쳤다…한국 농구, 대만에 연장패 [포토多이슈]

세줄 요약 대만에 연장 끝 80-82 역전패

초반 주도권 잡고도 막판 추격 허용

한국, 2승 3패로 일본전 앞둠

이미지 확대 대한민국 농구 대표팀이 3일 경기도 고양시 고양소노아레나에서 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 윈도우3 대한민국과 대만의 경기에서 경기를 펼치고 있다. 2026.7.3 홍윤기 기자

이미지 확대 대한민국 농구 대표팀이 3일 경기도 고양시 고양소노아레나에서 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 윈도우3 대한민국과 대만의 경기에서 경기를 펼치고 있다. 2026.7.3 홍윤기 기자

이미지 확대 대한민국 농구 대표팀이 3일 경기도 고양시 고양소노아레나에서 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 윈도우3 대한민국과 대만의 경기에서 경기를 펼치고 있다. 2026.7.3 홍윤기 기자

이미지 확대 대한민국 농구 대표팀이 3일 경기도 고양시 고양소노아레나에서 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 윈도우3 대한민국과 대만의 경기에서 경기를 펼치고 있다. 2026.7.3 홍윤기 기자

이미지 확대 3일 경기도 고양시 고양소노아레나에서 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 윈도우3 대한민국과 대만의 농구 경기에서 관중들이 환호하고 있다. 2026.7.3 홍윤기 기자

이미지 확대 대한민국 농구 대표팀이 3일 경기도 고양시 고양소노아레나에서 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 윈도우3 대한민국과 대만의 경기에서 경기를 펼치고 있다. 2026.7.3 홍윤기 기자

이미지 확대 대한민국 농구 대표팀이 3일 경기도 고양시 고양소노아레나에서 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 윈도우3 대한민국과 대만의 경기에서 경기를 펼치고 있다. 2026.7.3 홍윤기 기자

이미지 확대 대만 농구 대표팀 선수들이 3일 경기도 고양시 고양소노아레나에서 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 윈도우3 대한민국과 대만의 경기에서 80-82로 승리한 후 환호하고 있다. 2026.7.3 홍윤기 기자

이미지 확대 대한민국 농구 대표팀 선수들이 3일 경기도 고양시 고양소노아레나에서 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 윈도우3 대한민국과 대만의 경기에서 80-82로 패배한 후 아쉬워하고 있다. 2026.7.3 홍윤기 기자

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대한민국 남자 농구 대표팀(FIBA 랭킹 56위)이 안방에서 대만(FIBA 랭킹 68위)에 아쉬운 역전패를 당했다.마줄스 감독이 이끄는 한국은 3일 경기도 고양시 고양 소노 아레나에서 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드 5차전 홈 경기에서 대만과 연장까지 가는 접전 끝에 80-82로 패했다.지난 2월 원정에서 대만에 완패했던 한국은 이날 경기에서는 초반부터 주도권을 잡으며 분위기를 이끌었고, 경기 후반까지도 리드를 이어갔다.이현중이 미국프로농구(NBA) 서머리그 참가로 빠진 가운데 최준용과 여준석 등을 앞세운 한국은 공수에서 안정적인 경기력을 보이며 승리를 눈앞에 뒀다.그러나 4쿼터 들어 대만의 거센 추격을 허용하며 리드를 내줬고, 종료 직전 동점 슛을 허용해 승부는 연장으로 이어졌다.연장전에서도 두 팀은 한 치 양보 없는 접전을 펼쳤지만 한국은 막판 집중력 싸움에서 밀리며 끝내 승리를 지키지 못했다.FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드는 16개 팀이 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치르며 각 조 1~3위가 2라운드에 진출한다. 2라운드에서는 12개 팀이 다시 2개 조로 경쟁해 각 조 1~3위와 4위 팀 가운데 성적이 가장 좋은 한 팀까지 총 7개국이 월드컵 본선 진출권을 획득한다.이날 패배로 대만과 나란히 2승 3패가 된 한국은 오는 6일 같은 장소에서 일본(FIBA 랭킹 22위)과 1라운드 최종전을 치른다.홍윤기 기자