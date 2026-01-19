박지영 스포츠윤리센터 이사장, 체육언론인회 공로패 수상

이미지 확대 박지영(왼쪽) 스포츠윤리센터 이사장이 한국체육언론인회가 수여하는 공로패를 받았다. 스포츠윤리센터 제공

박지영 스포츠윤리센터 이사장이 한국체육언론인회로부터 공로패를 받았다.문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터는 19일 “박지영 이사장이 체육의 공정성 확보와 체육인 인권 보호에 이바지한 공로를 인정받아 한국체육언론인회로부터 공로패를 받았다”고 밝혔다.한국체육언론인회는 “박지영 이사장의 리더십과 헌신은 체육계 전반에 윤리와 인권의 가치를 확산시키는 데 의미 있는 역할을 했다”고 선정 이유를 설명했다.박지영 이사장은 “이번 공로패는 개인에 대한 평가라기보다 체육계의 공정성과 인권 보호를 위해 함께 노력해 온 모든 분의 헌신에 대한 격려”라며 “앞으로도 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이며 모든 체육인이 존중받는 K-스포츠윤리 문화 환경 조성을 위해 책임 있는 역할을 다하겠다”고 말했다.아티스틱스위밍 1세대 선수 출신인 박지영 이사장은 대한수영연맹 부회장, 한국여성스포츠회 부회장, 서울특별시체육회 부회장, 국제수영연맹 아티스틱스위밍 국제심판, 아시아수영연맹 기술위원 등을 역임했다.아울러 이화여대 체육학과 졸업 후 연세대 정치외교학과 석사, 한국체대 체육학과 박사 과정을 거쳤다.역대 스포츠윤리센터 이사장 가운데 체육인 출신은 박지영 이사장이 처음이다.박성국 기자