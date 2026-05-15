[길섶에서] ‘초품아’의 운동회

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2026-05-15 26면

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지난 주말 아파트 단지가 시끌벅적했다. 대형 풍선 미끄럼틀이 곳곳에 설치되고 공연이 열렸다. 푸드트럭들도 참여했다. 가정의 달인 5월의 연례 행사다. 아파트 근처에 초등학교는 없다. 초등학교 운동회가 열리면 훨씬 더 시끌벅적하겠지.요즘 초등학교에서는 안전, 소음 등의 문제로 운동회를 줄이고 있단다. 얼마 전 운동회를 앞두고 소음을 양해해 달라며 사과문을 미리 학교 담벼락 등에 붙인 초등학교까지 등장해 화제가 됐다. 실제 초등학교 운동회의 소음 관련 민원도 늘고 있다. 초등학교를 품은 아파트 단지는 ‘초품아’로 분류돼 상대적으로 비싸다. 안전한 통학환경으로 맞벌이 부모의 선호도가 높고 거래가 활발하다. ‘초품아’라면 운동회는 소음이 아니라 기본조건이 된다.아파트단지가 운동회에 참여하면 어떨까. 운동회에는 안내, 진행, 안전 등을 담당할 사람들이 필요하다. 입주자대표회의, 아파트부녀회 등을 통해 주민들이 함께하면 동네잔치가 된다. 운동회에서 아이들이 뛰어놀 수 있도록 학교와 지역사회가 함께 궁리했으면 좋겠다.전경하 논설위원