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[포토] 압구정 한양아파트 화재

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수정 2026-07-21 13:26
입력 2026-07-21 13:26
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21일 오전 10시 27분께 서울 강남구 압구정동 한양아파트에서 불이 났다. 주민 20여명이 경로당 등으로 스스로 대피했고, 해당 동에 머무르던 3명은 출동한 소방대원들에게 구조됐다.



사진은 이날 소방관계자들이 화재 진압 후 화재가 발생한 세대와 주변 세대를 살펴보는 모습.

온라인뉴스부
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