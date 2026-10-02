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경찰, 고창군체육회장 압수수색…심덕섭 군수 정치자금법 사건 관련

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설정욱 기자
설정욱 기자
수정 2026-10-02 15:19
입력 2026-10-02 15:19
세줄 요약
  • 고창군체육회장 사무실 압수수색 진행
  • 심덕섭 군수 정치자금법 의혹 연계 수사
  • 선거 금품수수·사업 대가 의혹 확대
이미지 확대
전북경찰청.
전북경찰청.


경찰이 심덕섭 전북 고창군수의 정치자금법 위반 의혹 사건과 관련해 고창군체육회장에 대한 강제수사에 돌입했다.

전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난 1일 고창군체육회장 A씨의 사무실 등을 압수수색 했다고 2일 밝혔다.

이번 압수수색은 심 군수의 정치자금법 위반 의혹과 관련해 진행된 것으로 알려졌다.

심 군수는 지난 2022년 제8회 전국동시지방선거 과정에서 지역 건설업체 관계자로부터 수천만원의 금품을 받고 그 대가로 군의 사업을 맡게 해준 혐의로 수사를 받고 있다.

경찰은 앞서 지난 7월 심 군수 사무실 등을 압수수색했고 지난달 3일에는 심 군수가 경찰에 출석해 12시간가량의 소환 조사를 받았다.

해당 의혹에 대해 당시 심 군수는 “제기된 의혹이 사실이 아닌 것이 많다”고 밝힌 바 있다.



경찰 관계자는 “사건과 관련해 A씨에 대한 압수수색을 진행했지만 진행 중인 사안이라 자세한 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.

설정욱 기자
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