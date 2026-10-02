부산시설공단 ‘안전 OPS’ 보급…작업기준·안전수칙 한 장으로 정리

세줄 요약
- 주요 작업·위험작업 16종 안전 OPS 제작·배포
- 작업별 위험 요인·중지 기준·수칙 한 장 정리
- TBM 활용 확대와 현장 안전관리 강화 기대
부산시설공단은 안전 문화 확산을 위해 주요 작업과 위험작업 16종을 대상으로 ‘안전 OPS’(One Page Sheet)를 제작, 사업장에 배포했다고 2일 밝혔다.
안전 OPS는 작업별 위험 요인, 작업 중지 기준, 작업 전 확인 사항, 안전 수칙 등을 한 장으로 정리한 표준 안전자료다.
작업 전 실시하는 TBM(Tool Box Meeting)에서 누구나 쉽고 빠르게 활용할 수 있도록 제작했다.
공단 근로자는 물론 도급·용역·위탁사업 근로자까지 같이 활용할 수 있도록 표준화했으며, 사업소별 작업환경과 특성에 맞게 수정할 수 있도록 PPT 원본도 함께 제공한다.
공단은 현장 활용 결과를 반영해 필요한 작업에 대한 OPS를 추가 제작하고, 모든 자료는 공단 안전 아카이브에 등록해 상시 활용할 계획이다.
공단 측은 “작업 전 위험 요인을 보다 효과적으로 공유하고 안전 수칙 준수율을 높여 현장의 TBM 운영 실효성과 안전관리 수준을 한층 강화할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.
부산 신정훈 기자
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