사회 [포토] 은행 열매의 계절 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/29/20260929800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-29 13:36 입력 2026-09-29 13:36 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 29일 부산 부산진구 황령대로 일원에서 구청 공원녹지과 관계자들이 가을철 은행 열매 낙과로 인한 악취와 보행 불편을 막기 위해 진동수확기를 활용해 은행 열매를 채취하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스 이미지 확대 29일 부산 부산진구 황령대로 일원에서 구청 공원녹지과 관계자들이 가을철 은행 열매 낙과로 인한 악취와 보행 불편을 막기 위해 진동수확기를 활용해 은행 열매를 채취하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스 이미지 확대 29일 부산 부산진구 황령대로 일원에서 구청 공원녹지과 관계자들이 가을철 은행 열매 낙과로 인한 악취와 보행 불편을 막기 위해 진동수확기를 활용해 은행 열매를 채취하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스 이미지 확대 29일 부산 부산진구 황령대로 일원에서 구청 공원녹지과 관계자들이 가을철 은행 열매 낙과로 인한 악취와 보행 불편을 막기 위해 진동수확기를 활용해 은행 열매를 채취하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스 이미지 확대 29일 부산 부산진구 황령대로 일원에서 구청 공원녹지과 관계자들이 가을철 은행 열매 낙과로 인한 악취와 보행 불편을 막기 위해 진동수확기를 활용해 은행 열매를 채취하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스 29일 부산 부산진구 황령대로 일원에서 구청 공원녹지과 관계자들이 가을철 은행 열매 낙과로 인한 악취와 보행 불편을 막기 위해 진동수확기를 활용해 은행 열매를 채취하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 구청에서 은행 열매를 채취한 주된 목적은? 악취와 보행불편 방지 상품 판매용 수확