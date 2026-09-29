[포토] 은행 열매의 계절

1 / 5 이미지 확대 29일 부산 부산진구 황령대로 일원에서 구청 공원녹지과 관계자들이 가을철 은행 열매 낙과로 인한 악취와 보행 불편을 막기 위해 진동수확기를 활용해 은행 열매를 채취하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스

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29일 부산 부산진구 황령대로 일원에서 구청 공원녹지과 관계자들이 가을철 은행 열매 낙과로 인한 악취와 보행 불편을 막기 위해 진동수확기를 활용해 은행 열매를 채취하고 있다.연합뉴스