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공소청 출범 D-3, 교체된 간판

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-09-29 10:19
입력 2026-09-29 10:19
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공소청 출범을 사흘 앞둔 29일 서울 송파구 동부지방검찰청 입구 간판이 서울동부지방공소청으로 새롭게 설치돼 있다. 2026.9.29 이지훈 기자
공소청 출범을 사흘 앞둔 29일 서울 송파구 동부지방검찰청 입구 간판이 서울동부지방공소청으로 새롭게 설치돼 있다. 2026.9.29 이지훈 기자


공소청 출범을 사흘 앞둔 29일 서울 송파구 동부지방검찰청 입구 간판이 서울동부지방공소청으로 새롭게 설치돼 있다.

이지훈 기자
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