사회 공소청 출범 D-3, 교체된 간판 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/29/20260929500048 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-29 10:19 입력 2026-09-29 10:19 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 공소청 출범을 사흘 앞둔 29일 서울 송파구 동부지방검찰청 입구 간판이 서울동부지방공소청으로 새롭게 설치돼 있다. 2026.9.29 이지훈 기자 공소청 출범을 사흘 앞둔 29일 서울 송파구 동부지방검찰청 입구 간판이 서울동부지방공소청으로 새롭게 설치돼 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 동부지방검찰청이 개명한 새로운 명칭은? 서울동부지방공소청 서울동부지방법원