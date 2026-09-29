영천 폐기물 공장 불…인명 피해 없이 6시간여만에 진화

세줄 요약
- 영천 폐기물 처리공장 화재 발생
- 대응 1단계 발령 뒤 6시간여 만에 진화
- 공장동·창고·사무실 4동 소실, 인명 피해 없음
28일 오후 8시 34분쯤 경북 영천시 임고면의 한 폐기물 처리공장에서 불이 났다.
소방 당국은 불이 확대하는 것에 대비해 한때 대응 1단계를 발령해 진화에 나서 오후 11시 25분쯤 큰 불길을 잡았다.
이어 잔불 진화에 들어가 29일 오전 2시 50분쯤 불을 모두 껐다.
이 불로 공장동, 창고, 사무실 등 철골조 4동이 소실됐다.
인명 피해는 발생하지 않았다.
소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.
영천 김상화 기자
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