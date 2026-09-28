힌남노 피해 입은 경주 왕신저수지, 올 연말 복구 완료

세줄 요약 힌남노 피해 왕신저수지 복구 연말 완료

제방 재설치·물넘이·방수로·복통 설치

준설·사전방류시설로 재해 대응력 강화

이미지 확대 복구 공사가 진행 중인 경북 경주 왕신저수지. 경주시 제공

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태풍 피해를 입은 경북 경주 왕신저수지 복구가 올 연말 마무리된다.경주시는 2022년 태풍 ‘힌남노’로 월류 피해를 입은 경주 왕신저수지 재해복구사업이 연말 마무리된다고 28일 밝혔다. 강동면 왕신리 일원에서 추진 중인 왕신저수지 재해복구사업은 현재 80%의 공정률을 보이고 있다.사업은 태풍 힌남노 당시 발생한 제방 월류 피해를 복구하고, 자연재해에 대한 저수지 대응 능력을 높이기 위해 추진됐다. 총사업비는 국비 126억원을 포함해 287억원이다.길이 280m, 높이 20m 규모의 제방을 재설치하고 길이 120m의 물넘이를 설치한다. 이와 함께 길이 132m·폭 25m의 방수로와 길이 105m의 복통도 설치한다.저수지 준설공사도 함께 진행하고 있다. 지난 3월 사업비 15억원을 추가 확보해 총 7만 7000㎥ 규모의 준설을 진행한다. 준설에 따른 저수지 수위 저하에 대비해 직경 500㎜ 규모의 사전 방류시설 2개를 설치해 초기 우수를 배제하고 있다.주낙영 경주시장은 “왕신저수지 재해복구사업을 차질 없이 마무리해 집중호우와 태풍으로부터 주민의 생명과 재산을 보호하겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자