[속보] 양종타 인천해경서장, 관사서 숨진 채 발견

세줄 요약 인천해경서장 관사서 숨진 채 발견

출근하지 않자 직원들이 찾아가 신고

경찰, 범죄 혐의점 없이 사망 경위 수사

이미지 확대 인천해양경찰서 전경. 인천해경서 제공

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양종타 인천해양경찰서장이 관사에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.28일 인천 서부경찰서와 인천해경서에 따르면 이날 오전 9시 5분쯤 서해구 청라동 한 아파트에서 양 서장이 숨을 쉬지 않고 있다는 신고가 112에 접수됐다.해경 직원들은 양 서장이 이날 출근하지 않자 관사를 찾아갔으며, 쓰러져 있는 양 서장을 발견해 신고한 것으로 전해졌다.경찰이 현장에 출동했을 당시 양 서장은 이미 숨진 상태였다.경찰은 심근경색 등 지병에 의한 사망했을 가능성을 염두에 두고 부검 여부 등을 결정할 방침이다.경찰 관계자는 “현재까지 확인된 범죄 혐의점은 없다”고 말했다.이정수 기자