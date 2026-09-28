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[속보] 양종타 인천해경서장, 관사서 숨진 채 발견

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-09-28 11:30
입력 2026-09-28 11:30
세줄 요약
  • 인천해경서장 관사서 숨진 채 발견
  • 출근하지 않자 직원들이 찾아가 신고
  • 경찰, 범죄 혐의점 없이 사망 경위 수사
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인천해양경찰서 전경. 인천해경서 제공
인천해양경찰서 전경. 인천해경서 제공


양종타 인천해양경찰서장이 관사에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

28일 인천 서부경찰서와 인천해경서에 따르면 이날 오전 9시 5분쯤 서해구 청라동 한 아파트에서 양 서장이 숨을 쉬지 않고 있다는 신고가 112에 접수됐다.

해경 직원들은 양 서장이 이날 출근하지 않자 관사를 찾아갔으며, 쓰러져 있는 양 서장을 발견해 신고한 것으로 전해졌다.

경찰이 현장에 출동했을 당시 양 서장은 이미 숨진 상태였다.

경찰은 심근경색 등 지병에 의한 사망했을 가능성을 염두에 두고 부검 여부 등을 결정할 방침이다.



경찰 관계자는 “현재까지 확인된 범죄 혐의점은 없다”고 말했다.

이정수 기자
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