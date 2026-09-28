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대전시 2027년 생활임금 1만 2630원…5개 자치구 ‘동일’

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박승기 기자
박승기 기자
수정 2026-09-28 10:17
입력 2026-09-28 10:17

최저임금 대비 18% 월급 환산 40만 3370원 많아

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대전시청 전경. 서울신문 DB
대전시청 전경. 서울신문 DB


내년도 대전시 생활임금 시급이 1만 2630원으로 결정됐다.

28일 시에 따르면 노동자·경영자 대표와 전문가 등으로 구성된 ‘대전시 생활임금 위원회’에서 2027년도 생활임금 시급을 올해(1만 2043원) 대비 4.9%(587원) 인상했다. 이는 2027년도 최저임금(1만 700원)보다는 18.0%(1930원) 높은 수준이다.

월 근로 시간(209시간) 기준 월급으로 환산하면 263만 9670원으로, 올해 생활임금보다 12만 2683원, 2027년 최저임금보다 40만 3370원 많다.

내년 생활임금은 5개 자치구가 같이 적용돼 시·구 간 생활임금 격차를 해소하고 지역 내 저임금 근로자의 생활 안정에 기여할 것으로 기대된다고 시는 설명했다.

생활임금 적용 대상은 시와 지자체 출자·출연 및 민간 위탁 저임금 근로자 1799명으로 추산된다.



오수근 대전시 시민사회국장은 “내년부터 시·구 생활임금액을 동일화하는 등 지역 노동자의 생활 안정과 처우 개선을 위해 다양한 개선 방안을 마련해 추진할 계획”이라고 말했다.

대전 박승기 기자
세줄 요약
  • 2027년 생활임금 시급 1만2630원 결정
  • 올해보다 4.9% 인상, 최저임금 상회
  • 5개 자치구 동일 적용으로 격차 해소
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