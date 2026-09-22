해수부, 서해 NLL 이남 중국 불법 어구 강제 철거…잡힌 꽃게 3.1t 방류

세줄 요약 서해 NLL 이남 중국 불법 어구 강제 철거

청정바다 3호 투입, 통발·자망 대량 수거

어구에 걸린 꽃게 3.1t 방류 및 협력 강화

이미지 확대 서해 NLL 이남 불법 어구 철거에 투입된 한국수산자원공단의 ‘청정바다 3호’에 철거한 통발이 가득 실려있다. 해양수산부 제공

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해양수산부가 서해 북방한계선(NLL) 이남 해역에서 벌어지는 중국 어선의 불법 조업을 근절하기 위해 오는 11월까지 불법 어구 강제 철거를 집중 추진한다.해양수산부는 한국수산자원공단 소속 ‘청정바다 3호’를 투입해 서해 NLL 이남 해역에 불법 설치된 중국 통발 어구 등을 강제 철거했다고 22일 밝혔다.청정바다 3호는 지난 16일부터 23일까지 인천 소청도 남동방 주변 해역에서 어구 철거를 진행했으며, 통발 12틀(2450개), 자망 20틀(20㎞)을 수거했다. 이 과정에서 어구에 잡혀있던 꽃게 약 3.1t을 바다에 방류했다.해수부는 오는 27일부터 불법 어구 설치가 자주 발생하는 11월까지 철거 작업을 집중 추진할 예정이다. 불법 어구 설치 현황과 어구 종류를 지속해서 파악하고, 주요 발생 해역을 중심으로 철거 작업을 강화할 방침이다.중국에는 자국 어선의 서해 NLL 근처 불법 조업과 어구 설치에 대한 단속 강화를 요청하기로 했다. 또 중국과 협의를 통해 불법 조업 정보를 공유하는 등 공동 대응 체계를 강화하기로 했다.해수부 관계자는 “서해 NLL 인근 불법 어구를 설치하는 행위는 우리 수산 자원에 피해를 주고 조업 질서를 해치는 만큼 철거 작업을 집중적으로 실시하겠다”며 “중국의 단속 강화, 한중 간 협력을 통해 불법 조업에 적극적으로 대응하겠다”고 강조했다.부산 정철욱 기자