고려대 경영대학, QS 글로벌 MBA 평가 ‘국내 1위’

세줄 요약 QS 글로벌 MBA 평가서 고려대 국내 1위

Global MBA 세계 75위, 아시아 11위 기록

ROI 부문 세계 9위, 98.5점으로 경쟁력 입증

이미지 확대 고려대학교 경영대 본관 전경. 고려대 제공

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고려대학교 경영대학이 세계적 대학평가기관 QS의 글로벌 MBA 평가에서 국내 1위를 차지했다고 22일 밝혔다. 특히 ‘투자 대비 가치(ROI)’ 부문에서는 세계 9위에 오르며 압도적인 성과를 증명했다.QS가 지난 16일 발표한 ‘2027 QS 글로벌 MBA 평가’에 따르면, 고려대 Global MBA는 전 세계 424개 프로그램 중 75위(아시아 11위)를 기록해 국내 대학 중 최정상 자리에 올랐다. 학비와 기회비용 대비 소득 상승 성과를 뜻하는 ROI 부문 점수는 98.5점에 달했다.경영자 대상 MBA(Executive MBA) 역시 국내 1위를 수성했다. 세계 76위에 오른 가운데, 졸업 후 승진과 경력 발전을 뜻하는 ‘경력 성과’ 부문은 세계 35위를 기록했다. 아울러 ‘QS 비즈니스 마스터스 평가’ 대상 5개 전공 역시 모두 국내 1위를 석권했다.유승원 경영대학장은 “120년간 축적한 교육 인프라를 바탕으로 AI 시대 산업 현장이 요구하는 전문 비즈니스 리더를 양성하겠다”고 포부를 밝혔다.한편 고려대 경영대학은 미국 AACSB, 유럽 EQUIS 인증을 모두 보유하고 있으며, 국내 대학 중 유일하게 세계 명문 비즈니스스쿨 연합체인 ‘CEMS 글로벌 얼라이언스’ 정회원교로 활동 중이다.박영주 기자