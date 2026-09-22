국민대, ‘미래자동차 전문가 교육프로그램’ 5기 수료생 배출

이미지 확대 ‘미래자동차 전문가 교육프로그램’ 제5기 수료식. 국민대 제공

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국민대학교가 GM테크니컬센터코리아(GMTCK)와 공동 운영한 ‘미래자동차 전문가 교육프로그램’ 제5기 수료식을 지난 15일 본부관에서 개최했다고 22일 밝혔다.이번 교육은 GMTCK 재직자의 미래자동차 핵심 역량 강화를 위해 국민대 자동차모빌리티대학과 혁신융합대학사업(COSS) 미래자동차사업단이 2024년부터 진행하고 있다. 올해 교육에는 9주간 GMTCK 재직자 20명이 참여했으며, 수료생 전원에게 수료증이 수여됐다. 우수 수료생 5명에게는 우수상과 상패가 전달됐다.정승렬 국민대 총장은 “AI와 모빌리티 기술을 업무 현장의 새로운 아이디어와 혁신으로 연결해 지속적인 경쟁력을 키워나가길 바란다”고 말했다. 브라이언 맥머레이 GMTCK 사장은 “AI와 소프트웨어 기반 차량 개발 프로세스에 대응하기 위해 임직원의 역량 강화가 필수적”이라며 교육 프로그램의 역할을 강조했다.이날 행사에서는 ‘2026 대학생 자작자동차대회’ 포뮬러 부문에서 10년 연속 우승한 국민대 자작차 동아리 KOOKMIN RACING(KORA)의 성과를 축하하기 위해 GMTCK가 100만원 상당의 공구 세트를 전달하는 증정식도 진행됐다.김태곤 리포터