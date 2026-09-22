제주 노후 산업단지 5곳, 산업부 경쟁력강화사업 후보지 선정

2027년부터 3년간 3232억원 규모 추진

용암해수·구좌·금능·대정 농공단지 연계

재생에너지·청정바이오·AI 혁신거점 추진

33개 세부사업 추진… 내년 상반기 지정 목표

이미지 확대 제주도의 첨단과학기술단지 등 산업단지 5곳이 산업통상부의 ‘2027년 노후거점산업단지 경쟁력강화사업지구 후보지 공모’에 선정됐다. JDC 제공

세줄 요약 노후 산업단지 5곳, 경쟁력강화사업 후보지 선정

재생에너지·AI·청정바이오 기반 재편 구상

청년 친화형 산업생태계와 문화공간 조성 추진

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제주의 노후 산업단지 5곳이 재생에너지와 인공지능(AI), 청정바이오를 기반으로 한 스마트 산업 거점으로 탈바꿈한다.첨단과학기술단지를 거점으로 용암해수산업단지와 구좌·금능·대정 농공단지를 하나의 산업생태계로 묶어 에너지·디지털 전환과 청년 친화형 산업단지 조성을 추진한다.제주도는 산업통상부의 ‘2027년 노후거점산업단지 경쟁력강화사업지구 후보지 공모’에 선정됐다고 22일 밝혔다. 사업 규모는 2027년부터 3년간 총 3232억원 수준으로 제시됐다.다만 현재 3232억원이 최종 확정된 것은 아니다. 이번 후보지 선정으로 관련 사업에 신청할 수 있는 자격을 확보했으며, 산업통상부와 한국산업단지공단 등의 컨설팅을 거쳐 사업별 규모와 내용, 사업비 등이 구체화된다.도는 앞서 지난 6월 첨단과학기술단지를 중심으로 도내 5개 산업단지를 연계한 사업계획을 마련해 공모에 신청했다. 제주처럼 산업단지 규모가 상대적으로 작은 지역의 특성을 고려해 특정 산단 하나를 중심으로 개발하기보다 도내 산업단지를 연결하는 방식으로 사업을 제안한 것이다.사업의 핵심은 ‘에너지·AX 대전환을 통한 제주형 지속가능한 산업생태계 구축’​이다. AX(AI Transformation)를 산업단지의 기본 기반으로 삼아 제조 현장의 인공지능 전환을 촉진하고, 재생에너지를 활용한 스마트그린 산업단지를 조성한다는 구상이다.도는 이를 위해 ▲제주형 청정에너지 기반 산업단지 ▲스마트 제조 혁신 ▲청년 친화형 스마트그린 산업단지 등을 중심으로 33개 세부사업을 제시했다.청정바이오 산업의 경쟁력 강화도 주요 축이다. 제주가 정부의 지역별 미래산업으로 제시한 재생에너지 융복합시스템, 소형위성시스템, 청정바이오·웰니스 등과 산업단지를 연결해 지역 기업의 기술 고도화와 신규 기업 유치 등을 꾀한다.특히 오래된 농공단지는 시설 개선을 통해 청년들이 정착할 수 있는 기반을 만드는 데 무게를 둔다. 청년을 위한 일자리 장려와 자산 형성을 돕는 사업, 교육·인력개발, 기업 컨설팅 등이 검토되고 있다.산업단지 자체를 청년들이 찾는 공간으로 바꾸는 방안도 포함됐다. 활력 있는 산업단지 환경을 조성하고 청년들이 문화생활을 누릴 수 있는 문화복합센터 건립 등도 세부사업에 담겼다. 기존 사업과 신규 사업을 묶은 패키지 형태다.이창흠 제주도 기후경제부지사는 이날 브리핑을 통해 “청년이 일하고 성장할 수 있는 기반을 넓히는 것이 중요하다”며 “쾌적하고 스마트한 근무환경과 교육, 일자리, 문화가 함께하는 산업단지를 만들겠다”고 설명했다.이어 “다만 33개 세부사업은 아직 확정된 사업 목록은 아니다”며 “산업통상부가 제시한 사업 메뉴를 바탕으로 제주도가 우선 신청한 것으로, 앞으로 전문기관과 민간 전문가의 컨설팅 과정에서 사업 내용과 예산 규모 등이 조정될 수 있다”고 덧붙였다.도는 앞으로 도지사를 위원장으로 하는 경쟁력강화추진협의회를 구성한다. JDC와 제주테크노파크, 제주산업진흥원 등 관계기관과 산업통상부 산하 한국산업단지공단 광주지역본부 등이 참여해 사업계획을 구체화할 예정이다.사업계획이 보완·확정되면 2027년 상반기 중 노후거점산업단지 경쟁력강화사업지구로 최종 지정받고, 이후 개별 사업 공모 등을 통해 본격적인 사업에 들어간다는 계획이다.도는 이번 사업을 통해 단순히 노후 시설을 정비하는 데 그치지 않고 산업단지의 에너지·디지털 전환과 기업 경쟁력 강화, 청년 정착을 한꺼번에 추진한다는 구상이다.위성곤 지사는 “이번 선정으로 ‘기후경제수도’라는 민선9기 비전을 산업단지 현장에서 구체화할 수 있게 됐다”며 “제주만의 강점을 살린 산업단지 혁신모델로 지역기업의 경쟁력을 높이고 청년에게 양질의 일자리를 제공하도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자