“치대생 본분 망각”…반바지 입었다고 ‘반성문’ 공개 게시, 이게 맞나요?[이슈픽]

‘치대에 적절한 학생 복장’ 공지

어겼다가 반성문…강의실에 게시

학교 측 “예비 의료인 교육 차원”

이미지 확대 반바지 자료사진. 아이클릭아트

이미지 확대 연세대 치과대학 학생 복장 규정. 연대 치대 홈페이지 캡처

이미지 확대 연세대학교 치과대학병원. 연합뉴스

세줄 요약 복장 규정 위반 학생 반성문 강의실 게시 논란

학교 측, 예비 의료인 태도·품위 교육 취지 설명

학생들, 공개 망신·과도한 통제라며 비판 제기

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연세대학교 치과대학 학생들이 복장 규정을 지키지 않았다는 이유로 작성한 손글씨 반성문이 강의실에 게시된 사실이 알려지면서 논란이 일고 있다.대학 측은 예비 의료인으로서 갖춰야 할 자세를 교육하기 위한 조치라는 입장이지만, 일각에서는 대학생에게 지나치게 엄격한 복장 규정을 적용한 데 이어 반성문까지 공개적으로 게시한 것은 과도하다는 지적이 나온다.21일 연합뉴스 등에 따르면 최근 연세대 치과대학 강의실에는 복장 규정을 위반한 학생들이 작성한 것으로 보이는 자필 반성문이 게시됐다.해당 반성문에는 “부주의로 복장 규정을 위반하게 된 점에 대해 깊이 반성한다”, “단정한 복장은 의료인으로서 갖춰야 할 가장 기본적인 소양이지만, 날씨가 덥다는 안일한 생각과 편안함을 쫓아 치과대 학생으로서의 본분과 규정을 망각한 채 반바지를 착용하고 등교했습니다”, “예비 의료인으로서 큰 결격 사유이자 부끄러운 태도” 등 내용이 담겼다.다른 반성문에서도 날씨가 덥다는 이유로 복장 규정을 지키지 못했다는 취지의 내용이 담긴 것으로 전해졌다.논란이 된 복장 규정은 연세대 치과대학이 학부 홈페이지에 게시한 ‘치대 생활에 적절한 학생 복장’ 안내다.해당 안내문은 “역량 있고 신뢰받는 자랑스러운 치과의사로 커나가는 연세대 치대 학생들에게 ‘치대생답게 입기’를 권장한다”고 밝히고 있다.구체적으로는 짧은 치마와 반바지, 슬리퍼를 착용하지 않도록 하고 있으며 노출이 심한 복장 역시 피하도록 안내하고 있다.액세서리와 관련해서는 지나치게 눈에 띄어 다른 사람에게 위화감을 줄 수 있는 부착물이나 복장을 착용하지 않도록 했다.신발과 양말에 대한 지침도 있다. 발목 위로 올라간 양말을 착용하고 발등을 덮는 신발을 신도록 했으며, 신발 뒤축을 눌러 신지 말라는 내용도 포함됐다.학교 측은 이러한 복장 지침이 단순히 옷차림을 통제하기 위한 목적이라기보다 치과의사로 성장하는 학생들이 의료인으로서 갖춰야 할 태도와 품위를 교육하기 위한 취지라는 입장이다.논란의 핵심은 복장 규정 자체뿐만 아니라 이를 지키지 않은 학생들의 반성문을 강의실에 공개적으로 게시했다는 점이다.연세대 온라인 커뮤니티 등에서는 학교가 복장 규정을 운영할 수는 있지만, 이를 어긴 학생에게 반성문을 쓰게 하고 다른 학생들이 볼 수 있는 공간에 게시한 것은 지나치다는 반응이 나왔다.일부 학생들은 “반성문 공개는 너무했다”, “등하교나 일반 수업을 들을 때까지 반바지와 슬리퍼를 금지할 이유가 있느냐” 등의 의견을 냈다.또 반성문을 강의실에 게시한 방식에 대해 공개적인 망신을 주는 행위 아니냐는 비판도 제기됐다. 실제 온라인 커뮤니티에는 이를 두고 ‘집단 괴롭힘’에 빗대는 반응까지 등장했다.연대 치과대학 측은 “예비 의료인으로서 갖춰야 할 자세에 대해 교육 차원에서 이뤄진 조치”라면서 “향후 실습 외 복장 규정 개선에 대해 학생들과 열린 자세로 대화해 볼 수 있다”는 입장을 전했다.이보희 기자