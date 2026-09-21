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‘부산형 청년 보장제’ 첫발…첫 경력+ 일자리 공감 TALK

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신정훈 기자
수정 2026-09-21 15:48
입력 2026-09-21 15:48
세줄 요약
  • 청년 체감형 일자리 정책 발굴 행사 개최
  • 부산형 첫 경력 보장제 추진 방향 공유
  • 취업부터 장기근속까지 지원체계 강화
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부산시청사. 부산시 제공
부산시청사. 부산시 제공


부산시는 21일 오후 청년두드림센터에서 ‘부산청년 첫 경력+일자리 공감 TALK’를 개최했다.

청년이 체감할 수 있는 일자리 정책을 발굴하기 위한 이날 행사에는 청년 일자리 사업 참여 청년과 청년 기업대표, 청년고용 우수기업 근무 청년 등 20여 명이 함께했다.

시는 이날 민선 9기 부산 청년 7대 공약을 ‘취업·정착·도약’의 성장 사다리로 연결한 청년정책 방향을 소개했다.

또 부산청년 첫 경력 보장제 추진 방향을 공유하고, 시범사업 참여 청년이 새로운 출발을 앞둔 다짐을 직접 발표하는 시간을 가졌다.

부산청년 첫 경력 보장제는 기존 단기 일 경험을 넘어 최대 12개월간 실질적인 경력을 쌓을 수 있도록 지원하는 부산형 청년 일자리 정책이다.



시는 이날 현장에서 나온 의견을 바탕으로 취업 준비와 일 경험부터 첫 경력, 취업·장기근속까지 단계별로 이어질 수 있도록 청년 일자리 지원체계를 촘촘하게 만들어 나갈 계획이다.

부산 신정훈 기자
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