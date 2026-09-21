삼성전자, 광주에 2400억 투자…AI 데이터센터 공조 거점 구축

제3캠퍼스에 HVAC 생산라인 착공…2028년초 가동

AI 가전·차세대 공조…동아시아 핵심 생산기지 육성

이미지 확대 삼성전자 광주사업장.

세줄 요약 광주사업장에 2400억원 투입, HVAC 생산 거점 구축

AI 데이터센터·반도체 공장용 냉각장비 생산 계획

2028년 초 가동 목표, 공조 사업 확대 구상

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삼성전자가 전남광주통합특별시 광주사업장에 2400억원을 투입해 냉난방공조(HVAC) 생산 거점을 구축한다. 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체·배터리 공장 등 첨단산업 확산으로 급증하는 공조 수요를 선점하기 위한 투자다.삼성전자는 21일 광주사업장에서 글로벌 공조 전문기업 플랙트그룹(FläktGroup)의 HVAC 생산라인 착공식을 열었다. 플랙트그룹은 삼성전자가 지난해 말 인수한 글로벌 공조 전문기업이다.이날 행사에는 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 대표이사 사장을 비롯해 토비아스 케텔레 플랙트그룹 최고재무책임자(CFO), 민형배 전남광주통합특별시장, 안도걸 더불어민주당 전남광주통합특별시당 위원장 등이 참석했다.삼성전자는 광주사업장 제3캠퍼스에 연면적 2만1800㎡(약 6600평) 규모의 생산라인을 조성한다. 약 2400억원이 투입되며 2028년 초부터 본격적인 가동에 들어갈 예정이다.생산라인에서는 AI 데이터센터와 첨단 제조시설 등에 사용되는 냉각수 분배장치(CDU), 팬 월 유닛(FWU), 컴퓨터룸 공기처리장치(CRAH), 대형 건축물용 공기조화기(AHU) 등 핵심 냉각·중앙공조 장비를 생산한다.특히 AI 데이터센터는 고성능 반도체에서 발생하는 막대한 열을 안정적으로 식히기 위한 냉각 시스템이 필수적이다. 삼성전자는 광주 생산라인을 기반으로 데이터센터뿐 아니라 반도체·배터리 공장, 대형 상업시설 등으로 공조 사업을 확대한다는 구상이다.노태문 사장은 “이번 플랙트그룹 신규 생산라인 착공은 회사의 핵심 성장동력인 HVAC 사업의 도약을 위한 또 하나의 이정표가 될 것”이라며 “앞으로 광주사업장을 AI 가전과 차세대 HVAC 솔루션을 함께 생산하는 첨단 제조 거점으로 육성할 계획”이라고 말했다.삼성전자는 최근 AI 인프라 확대에 맞춰 HVAC 사업에 대한 투자를 잇따라 확대하고 있다. 지난달에는 인도 마하라슈트라주 푸네에서 플랙트그룹 신규 생산라인 준공식을 열었다.삼성전자는 광주와 인도 생산거점을 축으로 첨단 냉각 장비와 중앙공조 솔루션의 생산 역량을 강화하고, 급성장하는 AI 데이터센터 공조 시장에 대응한다는 계획이다.전남광주 서미애 기자