메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

부산시, 공동모금회 성금으로 저소득 1만1300세대에 추석 특별생계비 10만원씩

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
신정훈 기자
수정 2026-09-18 11:52
입력 2026-09-18 11:52

쪽방 상담소 2곳에도 7000만원 지원

이미지 확대
부산시청사. 부산시 제공
부산시청사. 부산시 제공 부산시청사. 부산시 제공


부산시는 부산사회복지공동모금회 성금으로 저소득·취약계층 1만1300세대에 추석맞이 특별생계비 명목으로 세대당 10만원씩 지원한다고 18일 밝혔다.

또 쪽방 주민의 명절 나기를 위해 동구와 부산진구 쪽방 상담소 2곳에도 각각 3천500만원씩 총 7000만원을 지원한다.

소요 재원은 부산사회복지공동모금회가 전달한 성금 12억원이다.

부산사회복지공동모금회는 추석 명절을 맞아 지역 내 저소득·취약계층의 생활 안정과 따뜻한 명절 나기를 지원하기 위해 성금을 전달했다.

부산시 측은 “저소득·취약계층뿐만 아니라 상대적으로 복지 사각지대에 놓이기 쉬운 쪽방 주민까지 지원해 지역 내 어려운 이웃들이 보다 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 했다”라고 밝혔다.



전재수 부산시장은 “어려운 이웃을 위해 나눔을 실천해 주는 부산사회복지공동모금회에 감사드린다”라며 “이번 성금이 어려운 이웃에게 든든한 힘이 되어 모두가 따뜻하고 풍성한 한가위를 보내는 데 보탬이 되길 바란다”라고 밝혔다.

부산 신정훈 기자
세줄 요약
  • 저소득·취약계층 1만1300세대 생계비 지원
  • 세대당 10만원, 추석 특별생계비 명목
  • 쪽방상담소 2곳에 각 3500만원 추가 지원
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
부산시가 저소득·취약계층에게 지원하는 세대당 금액은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기