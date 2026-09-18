부산시, 공동모금회 성금으로 저소득 1만1300세대에 추석 특별생계비 10만원씩

쪽방 상담소 2곳에도 7000만원 지원

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공 부산시청사. 부산시 제공

세줄 요약 저소득·취약계층 1만1300세대 생계비 지원

세대당 10만원, 추석 특별생계비 명목

쪽방상담소 2곳에 각 3500만원 추가 지원

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부산시는 부산사회복지공동모금회 성금으로 저소득·취약계층 1만1300세대에 추석맞이 특별생계비 명목으로 세대당 10만원씩 지원한다고 18일 밝혔다.또 쪽방 주민의 명절 나기를 위해 동구와 부산진구 쪽방 상담소 2곳에도 각각 3천500만원씩 총 7000만원을 지원한다.소요 재원은 부산사회복지공동모금회가 전달한 성금 12억원이다.부산사회복지공동모금회는 추석 명절을 맞아 지역 내 저소득·취약계층의 생활 안정과 따뜻한 명절 나기를 지원하기 위해 성금을 전달했다.부산시 측은 “저소득·취약계층뿐만 아니라 상대적으로 복지 사각지대에 놓이기 쉬운 쪽방 주민까지 지원해 지역 내 어려운 이웃들이 보다 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 했다”라고 밝혔다.전재수 부산시장은 “어려운 이웃을 위해 나눔을 실천해 주는 부산사회복지공동모금회에 감사드린다”라며 “이번 성금이 어려운 이웃에게 든든한 힘이 되어 모두가 따뜻하고 풍성한 한가위를 보내는 데 보탬이 되길 바란다”라고 밝혔다.부산 신정훈 기자