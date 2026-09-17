사회 [포토] 순대 시식하는 한성숙 국무총리 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/17/20260917800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-17 15:12 입력 2026-09-17 15:12 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 한성숙 국무총리가 추석을 앞두고 17일 서울 관악구 신원시장을 방문, 순대를 시식하고 있다. 2026.9.17 연합뉴스 이미지 확대 한성숙 국무총리가 추석을 앞두고 17일 서울 관악구 신원시장을 방문, 튀김을 구매하고 있다. 2026.9.17 연합뉴스 이미지 확대 한성숙 국무총리가 추석을 앞두고 17일 서울 관악구 신원시장을 방문, 상인들과 대화하고 있다. 2026.9.17 연합뉴스 이미지 확대 한성숙 국무총리가 추석을 앞두고 17일 서울 관악구 신원시장을 방문, 떡을 구매하고 있다. 2026.9.17 연합뉴스 이미지 확대 한성숙 국무총리가 추석을 앞두고 17일 서울 관악구 신원시장을 방문, 사과를 구매하고 있다. 2026.9.17 연합뉴스 한성숙 국무총리가 추석을 앞두고 17일 서울 관악구 신원시장을 방문, 순대를 시식하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 한성숙 국무총리가 신원시장을 방문한 목적은? 추석 전 민생 점검 개인적 쇼핑