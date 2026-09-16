동거녀 살해한 20대 구속영장...“부모 욕해 화났다”

세줄 요약 동거녀 살해 뒤 자수, 구속영장 신청

말다툼 중 부모 욕설에 격분 진술

경찰, 정확한 범행 경위 조사 중

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동거 중인 여자친구를 살해한 20대가 경찰에 자수했다.충북 진천경찰서는 살인 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 16일 밝혔다.A씨는 전날 오후 4시 50분쯤 진천군의 한 빌라에서 20대 B씨를 목 졸라 살해한 혐의를 받는다.그는 범행 후 약 3시간이 지나 “여자친구를 폭행했는데 숨을 쉬지 않는다”는 취지로 경찰에 신고했다.A씨는 경찰에서 “B씨가 말다툼 도중 부모 욕을 해 화가 났다”고 진술한 것으로 전해졌다.두 사람은 6개월 전부터 동거를 해 온 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.진천 남인우 기자