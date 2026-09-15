포항시, AI 선도도시 중장기 전략 마련…“시민 체감형 모델 발굴”

세줄 요약 AI 선도도시 목표 중장기 기본계획 수립

제조 AX·스타트업·인재 양성 동시 추진

공공서비스 전환과 국책사업 발굴 계획

이미지 확대 경북 포항시가 15일 진행한 인공지능산업 육성 및 지원 기본계획 수립 용역 착수보고회. 포항시 제공

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경북 포항시가 인공지능(AI)을 활용한 지역 산업 경쟁력 및 도시 운영 전반 혁신을 위해 중장기 전략을 마련한다.시는 ‘포항시 인공지능산업 육성 및 지원 기본계획 수립 용역’을 진행해 AI를 지역 경제와 도시 전반으로 확산시켜 나갈 방침이라고 15일 밝혔다.용역을 통해 국내외 AI 정책 및 산업 동향과 지역 혁신 역량을 종합적으로 분석한다. 이를 토대로 제조 인공지능 전환(AX), AI 스타트업 육성, 전문 인재 양성, 도시·공공 분야 AI 전환 등 지역의 미래를 아우르는 구체적인 발전 전략을 수립할 계획이다.특히 철강을 비롯한 주력산업의 AI 전환과 함께 AI·로봇 신산업을 육성하고, 기술력을 갖춘 스타트업 생태계를 조성한다. 지역 대학과 연계한 인재 양성, 행정·교통·안전·복지 등 시민 일상과 직결된 공공서비스에도 AI 활용을 확대해 시민 체감형 모델을 만들어갈 예정이다.이와 함께 사업별 추진 시기와 재원 조달 방안이 담긴 실행 로드맵을 마련하고, 정부 정책과 연계한 신규사업 및 국책사업을 선제적으로 발굴해 ‘AI 선도도시 포항’을 완성해 나갈 구상이다.김신 일자리경제국장은 “AI는 이제 단순한 기술을 넘어 기업의 생산방식과 시민의 일상, 도시 운영 방식까지 변화시키는 핵심 기술”이라며 “포항이 가진 우수한 제조·연구 인프라에 AI를 접목해 산업 혁신과 도시 변화를 동시에 이끌어 내는 모델을 구축하겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자