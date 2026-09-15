조리기능장에게 배우는 K-푸드

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-09-15 15:49
입력 2026-09-15 15:49
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15일 서울 송파구 가락몰 쿠킹스튜디오에서 열린 코리안푸드쿠킹 클래스에 참여한 관내 거주 외국인과 관광객들이 대한민국 조리기능장인 김보경 쉐프의 지도로 만든 비빔밥과 소불고기를 들어보이고 있다. 2026.9.15 도준석 전문기자
15일 서울 송파구 가락몰 쿠킹스튜디오에서 열린 코리안푸드쿠킹 클래스에 참여한 관내 거주 외국인과 관광객들이 대한민국 조리기능장인 김보경 쉐프의 지도로 만든 비빔밥과 소불고기를 들어보이고 있다. 2026.9.15 도준석 전문기자


15일 서울 송파구 가락몰 쿠킹스튜디오에서 열린 코리안푸드쿠킹 클래스에 참여한 관내 거주 외국인과 관광객들이 대한민국 조리기능장인 김보경 쉐프의 지도로 만든 비빔밥과 소불고기를 들어보이고 있다.

도준석 전문기자
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