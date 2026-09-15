조리기능장에게 배우는 K-푸드

이미지 확대 15일 서울 송파구 가락몰 쿠킹스튜디오에서 열린 코리안푸드쿠킹 클래스에 참여한 관내 거주 외국인과 관광객들이 대한민국 조리기능장인 김보경 쉐프의 지도로 만든 비빔밥과 소불고기를 들어보이고 있다. 2026.9.15 도준석 전문기자

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15일 서울 송파구 가락몰 쿠킹스튜디오에서 열린 코리안푸드쿠킹 클래스에 참여한 관내 거주 외국인과 관광객들이 대한민국 조리기능장인 김보경 쉐프의 지도로 만든 비빔밥과 소불고기를 들어보이고 있다.도준석 전문기자