사회 조리기능장에게 배우는 K-푸드 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/15/20260915500194 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-15 15:49 입력 2026-09-15 15:49 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 15일 서울 송파구 가락몰 쿠킹스튜디오에서 열린 코리안푸드쿠킹 클래스에 참여한 관내 거주 외국인과 관광객들이 대한민국 조리기능장인 김보경 쉐프의 지도로 만든 비빔밥과 소불고기를 들어보이고 있다. 2026.9.15 도준석 전문기자 15일 서울 송파구 가락몰 쿠킹스튜디오에서 열린 코리안푸드쿠킹 클래스에 참여한 관내 거주 외국인과 관광객들이 대한민국 조리기능장인 김보경 쉐프의 지도로 만든 비빔밥과 소불고기를 들어보이고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코리안푸드쿠킹 클래스가 열린 장소는? 가락몰 롯데몰